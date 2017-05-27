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Концерт "Классика на Дворцовой" соберет звезд мировой оперы в Петербурге в День города

Северо-Запад
27 мая, 0:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

В концерте примут участие солисты "Ла Скала", "Ковент Гарден", Метрополитен-оперы, Парижской и Венской оперы, Большого и Мариинского театров

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Звезды мировой оперы выступят в общедоступном гала-концерте "Классика на Дворцовой", который пройдет вечером на главной площади Петербурга. Грандиозное шоу под открытым небом посвящается Дню города и ежегодно собирает десятки тысяч зрителей.

"Каждый год мы придумываем новую программу, выдерживая главное: классический стиль и место праздника - площадь перед Эрмитажем, который является для нас не декорацией, а символом высокого искусства", - сказала ТАСС режиссер-постановщик шоу, руководитель Dance Open Екатерина Галанова.

В концерте примут участие солисты "Ла Скала", "Ковент Гарден", Метрополитен-оперы, Парижской и Венской оперы, Большого и Мариинского театров, а также четыре балетных коллектива. Как отметила Галанова, специально для этой программы сшито около 300 костюмов и головных уборов. На площади установлено пять больших светодиодных видеоэкранов. Каждый номер программы будет восприниматься как мини-спектакль.

"Мало какой проект собирает в одном месте сразу так много звезд, и мне доставляет большое удовольствие встретиться с друзьями, число которых год от года расширяется", - сказал постоянный участник "Классики на Дворцовой" музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра Михаил Татарников.

С Днем города Петербург поздравит народный артист России Дмитрий Хворостовский, уже выступавший на этом празднике. Среди новых имен проекта - один из ведущих теноров современности аргентинец Марсело Альварес, обладательница лирического сопрано американка Даниэлль Де Низ. "Я всегда восхищалась Россией и ее любовью к музыке и рада возможности выступить здесь на таком концерте. Для меня пение - это способ общения, это здорово, что благодаря трансляции с Дворцовой мы сможем поделиться своими чувствами с очень большим числом людей", - сказала Де Низ.

На концерте выступят также звезда мировой оперы, уроженка Болгарии Соня Йончева, золотые голоса отечественной оперной школы Вероника Джиоева, Алексей Татаринцев, Сергей Скороходов, Юлия Маточкина. В программе концерта - произведения Моцарта, Россини, Верди, Пуччини, Штрауса, Гуно, Сен-Санса, Легара, Кальмана. Особую ноту в программу внесут веселые миниатюры артистов Театра "Странствующие куклы Господина Пэжо".

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