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Отопление в Архангельске отключат 31 мая

Северо-Запад
29 мая, 14:49 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 29, мая. /ТАСС

Из-за холодной погоды окончание отопительного сезона в городе перенесли на девять дней

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© Владимир Смирнов/ТАСC

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Отопительный сезон в Архангельске будет завершен 31 мая, несмотря на холодную погоду, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Несмотря на то, что погода до сих пор неустойчивая, принято решение об окончании отопительного сезона в Архангельске 31 мая. (…) Принятию решения способствовала необходимость безотлагательного начала ремонтных работ и подготовки города к следующему осенне-зимнему сезону", - говорится в сообщении.

Отопительный сезон в Архангельске должен был завершиться 22 мая. Его окончание перенесли из-за холодов, как и проведение гидравлических испытаний тепловых сетей города, они пройдут с 1 по 5 июня. Во всем городе на этот период будет отключено горячее водоснабжение. В прошлом году отопительный сезон в Архангельске закончился 16 мая.

По данным Севгидромета, в ближайшие дни температура воздуха в регионе ночью ожидается плюс два-минус три градуса, днем - плюс четыре-девять градусов. Ожидаются осадки в виде дождя и снега.

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