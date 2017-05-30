Первопроходцы и пионеры: Россия и США готовы сотрудничать в рамках "Диалога Форт Росс"Северо-Запад 30 мая, 14:00
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ПСКОВ, 30 мая. /ТАСС/. Русские и американцы готовы сотрудничать в сфере культуры и науки в рамках форума "Диалог Форт Росс" для сохранения тесных связей между народами обеих стран, несмотря на существующие противоречия. Так считают участники международной конференции "Навстречу друг другу: российские первопроходцы и американские пионеры", впервые в истории форума проходящей в России, в Пскове.
Тема научной конференции объединила не только представителей музейного сообщества, рассказавших о новых открытиях и технологических возможностях, но также политиков и общественных деятелей.
"Отношения между США и Россией переживали взлеты и падения, но, на мой взгляд, эти отношения характеризуются почти постоянным балансом между сотрудничеством и конкуренцией", — отметил в ходе мероприятия посол США в РФ Джон Теффт. Дипломат выразил уверенность, что партнерство музеев и такие дискуссии между людьми "позволяют наводить мосты между российским и американским народами".
В свою очередь, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что, несмотря на все "коллизии сегодняшнего дня", налаживаются контакты в сфере культуры и тех сферах науки, которые взаимовыгодны.
По словам председателя Общества по сохранению Форта Росс Тима Келли, "Россия и США должны стоять бок о бок" сегодня, когда мир стал более сложным, когда появилось много вызовов, включая угрозу терроризма. "Каким образом могут США и РФ играть более сильную роль? — обратился Келли с вопросом к участникам форума. — Сохраняя крепость Форт Росс, мы видим, как люди обеспечивали оборону в прошлом, затем — как они сообща сохраняли культурное наследие; это должно подавать нам пример для сотрудничества".
Форум "Диалог Форт Росс" создавался пять лет назад с целью сохранения российского культурного наследия в США. Из решения о помощи в реставрации крепости Форт Росс, основанной в Калифорнии в начале XIX века мещанином из уездного города Тотьмы Вологодской губернии Иваном Кусковым, создалось мощное обоюдное движение в области науки и культуры. И сейчас, по словам Швыдкого, уже можно вести разговор о сохранении американского наследия в России.
"Оно (американское наследие. — Прим. ТАСС) существует, и первые контакты были еще на заре (американской. — Прим. ТАСС) революции, когда в Россию к Екатерине приезжали посланцы новой молодой республики с просьбой и о помощи оружием, и общем дипломатическом нейтралитете по отношению к Великобритании", — рассказал он.
Швыдкой подчеркнул, что "нас очень многое связывает: Первая и Вторая мировая война, космические исследования, исследования в области атомной энергетики… У нас много общего и общих проектов. И в этом смысле какие бы перипетии не существовали в политической жизни… отношения между людьми доказывают, что оба народа готовы сотрудничать друг с другом".
В этом году музейная часть "Диалога Форт Росс" была посвящена теме сохранения и развития малых музеев и музейных брендов. Встреча не случайно происходит на Псковской земле: в 2013 году псковский музей-заповедник "Изборск" принял участие в конкурсе проектов в рамках программы "Диалога", получил грантовую поддержку проекта "Одна земля. Общая история" и стал музеем-побратимом Форта Росс. С тех пор, как рассказала гендиректор музея "Изборск" Наталья Дубровская, плодотворное сотрудничество продолжается: возможность обновить экспозиции, по-новому осмыслить возможности музея позволила в 2016 году привлечь 400 тыс. посетителей. Еще семь лет назад их было в два раза меньше.
Многие музеи малых городов успешно реализовали свои связи с русским наследием за рубежом. Так, в Архангельской области появилась экспозиция "Музейный проект Каргополь — родина главного правителя Русской Америки", посвященная первопроходцу Аляски Александру Баранову. Выставка включает подлинные экспонаты эпохи Русской Америки и ее наследия: это вещи, которые брали с собой русские, отправляясь в новые земли, письма и документы.
Посетив музей Изборска, посол Теффт высказался за развитие сотрудничества двух стран в культурной сфере, которое, по его мнению, может помочь решению многих проблем в отношениях РФ и США. Партнерские отношения музеев Форта Росс и Изборска он назвал "блестящим примером сотрудничества между американскими и российскими специалистами и музейными сообществами". "В этом (культурном) обмене между людьми и есть основа сотрудничества между нашими странами, — добавил Теффт. — Культурное сотрудничество, может, и не решит проблем, но оно точно может дать нам идеи для их решения, может объединить людей".
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил, что "Диалог" расширяет возможности для организации совместных проектов, в том числе в сфере культуры и истории первопроходцев. Выступая на форуме, он сказал, что "Диалог Форт Росс" укрепился в статусе авторитетной дискуссионной площадки, способствующей развитию диалога между Россией и США по многим значимым вопросам, расширению возможностей международного сотрудничества и реализации совместных проектов.
"Продолжение региональной части "Диалога Форт Росс — Россия" с удовольствием будем готовы принять на старинной Тобольской земле", — сказал он.
Форт Росс — бывшее русское поселение и крепость, в настоящий момент имеет статус исторического парка Калифорнии и национального исторического памятника. Форт, расположенный на крутом и обрывистом Тихоокеанском побережье, был основан в начале XIX века мещанином из уездного города Тотьмы Вологодской губернии Иваном Кусковым. С 1808 по 1812 годы крепость носила название Форт Румянцева, а 13 августа 1812 года получила официальное название Форт Росс и стала самой южной русской колонией в Северной Америке, предназначенной для снабжения Аляски продуктами питания. Именно в Форте Росс появились первые в Калифорнии ветряные мельницы, фруктовые сады и виноградники. В 1837 году здесь же начались первые систематические наблюдения за погодой.
Форум "Диалог Форт Росс" завершит свою работу сегодня, 30 мая. Во второй день форума в центре внимания будет потенциал взаимодействия двух государств в области энергетики и политические вопросы. В конференции принимают участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, посол США в России Джон Теффт, президент Общества по сохранению Форта Росс Сара Свидлер, руководство Псковской области и других регионов страны, руководители компаний "Транснефть", "Шеврон Нефтегаз Инк" и "Совкомфлот", международные эксперты и представители СМИ.