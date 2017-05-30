Первопроходцы и пионеры: Россия и США готовы сотрудничать в рамках "Диалога Форт Росс"

ПСКОВ, 30 мая. /ТАСС/. Русские и американцы готовы сотрудничать в сфере культуры и науки в рамках форума "Диалог Форт Росс" для сохранения тесных связей между народами обеих стран, несмотря на существующие противоречия. Так считают участники международной конференции "Навстречу друг другу: российские первопроходцы и американские пионеры", впервые в истории форума проходящей в России, в Пскове.

Тема научной конференции объединила не только представителей музейного сообщества, рассказавших о новых открытиях и технологических возможностях, но также политиков и общественных деятелей.

"Отношения между США и Россией переживали взлеты и падения, но, на мой взгляд, эти отношения характеризуются почти постоянным балансом между сотрудничеством и конкуренцией", — отметил в ходе мероприятия посол США в РФ Джон Теффт. Дипломат выразил уверенность, что партнерство музеев и такие дискуссии между людьми "позволяют наводить мосты между российским и американским народами".

В свою очередь, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что, несмотря на все "коллизии сегодняшнего дня", налаживаются контакты в сфере культуры и тех сферах науки, которые взаимовыгодны.

По словам председателя Общества по сохранению Форта Росс Тима Келли, "Россия и США должны стоять бок о бок" сегодня, когда мир стал более сложным, когда появилось много вызовов, включая угрозу терроризма. "Каким образом могут США и РФ играть более сильную роль? — обратился Келли с вопросом к участникам форума. — Сохраняя крепость Форт Росс, мы видим, как люди обеспечивали оборону в прошлом, затем — как они сообща сохраняли культурное наследие; это должно подавать нам пример для сотрудничества".

Ответный шаг

Форум "Диалог Форт Росс" создавался пять лет назад с целью сохранения российского культурного наследия в США. Из решения о помощи в реставрации крепости Форт Росс, основанной в Калифорнии в начале XIX века мещанином из уездного города Тотьмы Вологодской губернии Иваном Кусковым, создалось мощное обоюдное движение в области науки и культуры. И сейчас, по словам Швыдкого, уже можно вести разговор о сохранении американского наследия в России.

"Оно (американское наследие. — Прим. ТАСС) существует, и первые контакты были еще на заре (американской. — Прим. ТАСС) революции, когда в Россию к Екатерине приезжали посланцы новой молодой республики с просьбой и о помощи оружием, и общем дипломатическом нейтралитете по отношению к Великобритании", — рассказал он.

Швыдкой подчеркнул, что "нас очень многое связывает: Первая и Вторая мировая война, космические исследования, исследования в области атомной энергетики… У нас много общего и общих проектов. И в этом смысле какие бы перипетии не существовали в политической жизни… отношения между людьми доказывают, что оба народа готовы сотрудничать друг с другом".

Музеи как мосты

В этом году музейная часть "Диалога Форт Росс" была посвящена теме сохранения и развития малых музеев и музейных брендов. Встреча не случайно происходит на Псковской земле: в 2013 году псковский музей-заповедник "Изборск" принял участие в конкурсе проектов в рамках программы "Диалога", получил грантовую поддержку проекта "Одна земля. Общая история" и стал музеем-побратимом Форта Росс. С тех пор, как рассказала гендиректор музея "Изборск" Наталья Дубровская, плодотворное сотрудничество продолжается: возможность обновить экспозиции, по-новому осмыслить возможности музея позволила в 2016 году привлечь 400 тыс. посетителей. Еще семь лет назад их было в два раза меньше.

Многие музеи малых городов успешно реализовали свои связи с русским наследием за рубежом. Так, в Архангельской области появилась экспозиция "Музейный проект Каргополь — родина главного правителя Русской Америки", посвященная первопроходцу Аляски Александру Баранову. Выставка включает подлинные экспонаты эпохи Русской Америки и ее наследия: это вещи, которые брали с собой русские, отправляясь в новые земли, письма и документы.

Посетив музей Изборска, посол Теффт высказался за развитие сотрудничества двух стран в культурной сфере, которое, по его мнению, может помочь решению многих проблем в отношениях РФ и США. Партнерские отношения музеев Форта Росс и Изборска он назвал "блестящим примером сотрудничества между американскими и российскими специалистами и музейными сообществами". "В этом (культурном) обмене между людьми и есть основа сотрудничества между нашими странами, — добавил Теффт. — Культурное сотрудничество, может, и не решит проблем, но оно точно может дать нам идеи для их решения, может объединить людей".

Тюмень готова принять новый форум

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил, что "Диалог" расширяет возможности для организации совместных проектов, в том числе в сфере культуры и истории первопроходцев. Выступая на форуме, он сказал, что "Диалог Форт Росс" укрепился в статусе авторитетной дискуссионной площадки, способствующей развитию диалога между Россией и США по многим значимым вопросам, расширению возможностей международного сотрудничества и реализации совместных проектов.

"Продолжение региональной части "Диалога Форт Росс — Россия" с удовольствием будем готовы принять на старинной Тобольской земле", — сказал он.

История Форта Росс и форум в Пскове

Форт Росс — бывшее русское поселение и крепость, в настоящий момент имеет статус исторического парка Калифорнии и национального исторического памятника. Форт, расположенный на крутом и обрывистом Тихоокеанском побережье, был основан в начале XIX века мещанином из уездного города Тотьмы Вологодской губернии Иваном Кусковым. С 1808 по 1812 годы крепость носила название Форт Румянцева, а 13 августа 1812 года получила официальное название Форт Росс и стала самой южной русской колонией в Северной Америке, предназначенной для снабжения Аляски продуктами питания. Именно в Форте Росс появились первые в Калифорнии ветряные мельницы, фруктовые сады и виноградники. В 1837 году здесь же начались первые систематические наблюдения за погодой.

Форум "Диалог Форт Росс" завершит свою работу сегодня, 30 мая. Во второй день форума в центре внимания будет потенциал взаимодействия двух государств в области энергетики и политические вопросы. В конференции принимают участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, посол США в России Джон Теффт, президент Общества по сохранению Форта Росс Сара Свидлер, руководство Псковской области и других регионов страны, руководители компаний "Транснефть", "Шеврон Нефтегаз Инк" и "Совкомфлот", международные эксперты и представители СМИ.