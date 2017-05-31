Вторую очередь одного из проблемных комплексов ГК "Город" планируют достроить осенью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Вторую очередь "проблемного" жилого комплекса "Ленинский парк" (участки 5,6Б,6В,7Б,7В), относящегося к группе компаний "Город", планируют достроить в сентябре этого года. Об этом ТАСС сообщили в комитете по строительству Санкт-Петербурга.

"Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ второй очереди (ЖК "Ленинский парк" - прим. ТАСС) - сентябрь 2017 года", - сказали в пресс-службе комитета.

Кроме того, власти заверили, что первая очередь ЖК "Ленинский парк" (корпуса 6А и 7А), заключение о соответствии которой было получено в марте, готовится к сдаче и будет введена в эксплуатацию в середине июня. По их словам, все ранее выявленные дефекты, на которые указали дольщики, будут устранены к моменту сдачи корпусов.

В комитете по строительству объяснили причину задержки сдачи объектов задержкой финансирования. "Задержка сдачи объектов связана с нестабильным финансированием со стороны действующего инвестора. Правительством Санкт-Петербурга проводится ряд мероприятий с целью урегулирования данного вопроса", - сказали в пресс-службе комитета.

Голодовка дольщиков

Ранее пятеро дольщиков недостроенных объектов группы компаний "Город" объявили голодовку. Они требовали полноценного возобновления строительства всех домов, устранения недоделок и исправления дефектов в первой очереди "Ленинского парка", выработки плана финансирования, утверждения графика поступления средств на строительство, предоставления дольщикам возможности их контролировать.

Кроме того, инициативная группа попросила проверить финансовую деятельность бывшего депутата Госдумы Романа Ванчугова (брат бывшего председателя совета директоров строительной группы компаний "Город" Максима Ванчугова, который арестован за мошенничество) и нового владельца ГК "Город" Артема Маневича. Помимо этого, дольщики просят президента РФ взять на контроль ход строительства объектов.

Встреча с городскими властями

Городские власти в лице представителей комитета по строительству встретились с дольщиками ЖК "Ленинский парк". Председатель комитета Сергей Морозов сообщил, что начнет работу контактный центр для работы с участниками долевого строительства, "на входе в который будет размещен информационный щит с контактами, указанием часов приема".

"Каждый участник долевого строительства сможет обратиться туда за консультацией и разъяснениями", - приводит его слова пресс-служба комитета.

На встрече присутствовал также главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО Виктор Миненко. Он обратил внимание городских властей на "необходимость мобилизовать подрядные организации, решить все имущественно-правовые вопросы и ускорить завершение строительства этих объектов", сообщила пресс-служба полпредства.

Миненко отметил, что данный вопрос находится на строгом контроле полномочного представителя президента РФ в СЗФО Николая Цуканова и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

В ходе инспекции, прошедшей в минувшие выходные, вице- губернатор города Игорь Албин отметил, что не удовлетворен динамикой строительства второй очереди объектов ГК "Город", и призвал строителей ускорить темпы работ. По данным администрации, у подрядных организаций, работающих на второй очереди ЖК "Ленинский парк", принято работ на 414 млн рублей, на ЖК "Прибалтийский" - на 343,4 млн рублей.

Оценочная стоимость завершения строительства составляет на этих же объектах 1,3 млрд рублей и 2,8 млрд рублей соответственно.

Объекты ГК "Город"

Как сообщал ТАСС, ГК "Город" возводит в Петербурге три жилых комплекса: это "Ленинский парк", "Прибалтийский" и "Морская звезда".

Компания начала возводить дома в 2010 году. По данным властей города, в период с декабря 2014 г. по май 2015 г. строительство объектов ГК "Город" фактически не велось в связи с тем, что компании-застройщики остановили финансирование, начало нарастать социальное напряжение. К июню 2015 года в разряд проблемных попали 13 жилых домов (5954 квартиры, общей площадью 261,796 тыс. кв.м). Общее количество договоров долевого участия в этих объектах - около 5 тысяч.

Сейчас финансирование достройки объектов ведется за счет трех источников: кредитные средства ПАО "Банк Санкт- Петербург" (2 млрд. руб.); привлечение средств, полученных от продажи земельного участка, ООО "Простор" (8 млрд. руб., ранее входили в активы ГК "Город", а июне приватизированы правительством города - прим. ТАСС) ; непроданные активы ГК "Город" стоимостью порядка 8 млрд рублей.