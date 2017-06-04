В Ленобласти перевернулась лодка с рыбаками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Лодка с тремя рыбаками перевернулась в Волховском районе Ленинградской области, один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

"Один человек спасся, один погиб, поиски третьего продолжаются", - рассказали в управлении.