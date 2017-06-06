В Петербурге пройдут Пушкинские дни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Пушкинские дни открываются в Петербурге под знаком 200-летия первого выпуска Императорского Царскосельского лицея.

"В этом году Пушкинский день России обретает особую значимость, потому что в июне 1817 года состоялся первый выпуск Императорского Царскосельского лицея, и император Александр I вручил Пушкину и его друзьям свидетельства об окончании этого учебного заведения. Лицей просуществовал до 1917 года , поэтому в этом году еще и 100-летие его последнего выпуска. И мы подумали, что нам надо сделать акцент на единстве этих двух событий", - рассказал ТАСС директор Всероссийского музея Александра Пушкина, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Некрасов.

Появилась идея представить лицей как уникальное учебное заведение, вариант идеального воплощения новейших достижений педагогической мысли начала ХIХ века, которые были блестяще реализованы.

"Мы решили совместно с педагогическим университетом имени Герцена провести большую научную конференцию, которую назвали "Императорский лицей как государственно-педагогический эксперимент". В этой двухдневной встрече примут участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, а также их коллеги из Великобритании и Чехии.

Открытие праздника пройдет на набережной Мойки, 12, где выступят почетные гости - праправнук поэта и его полный тезка Александр Пушкин, живущий в Бельгии, праправнучка, президент Пушкинского общества Германии Клотильда фон Ринтелен, праправнук Ивана Пущина - гражданин США Иван Пущин.

В самом музее состоится акция "Здравствуй, племя младое, незнакомое!", в ходе которой у посетителей появится возможность прочитать свои любимые стихи великого поэта.

"ПушкинFest" - новая краска праздника

Новый фестиваль "ПушкинFest" откроется выставкой "Времен минувших небылицы…": "Руслан и Людмила". Сказка для взрослых". Это произведение молодого поэта, которое называют шуткой гения, не перестает удивлять читателей всех возрастов новыми и весьма неожиданными гранями.

В программе фестиваля - выставка шедевров театрально-декорационного искусства, мультимедийные и арт-проекты, среди которых эротические рисунки поэта, квесты с "эффектом присутствия", интерактивные сюжеты, а также посещение постоянных экспозиций музея по новым маршрутам - "Лицейское братство", "Прелестная дача в Царском Селе", "Дом Державина", "Актуальный Пушкин".

Во дворе Академической капеллы Санкт-Петербурга на один день "вырастет" тот самый дуб со златою цепью, вокруг которого ходит кот ученый. А вечером там пройдет концерт- ассамблея, посвященный 218-летию со дня рождения великого поэта. "Петербург-концерт", Капелла, Музей Пушкина и творческое объединение "Пушкинское наследие" представят литературно-музыкальную программу "Поэт и царь", посвященную взаимоотношениям поэта с царской семьей, удивительным переплетениям судеб потомков Пушкина и семьи Романовых, в результате которых две семьи соединились.