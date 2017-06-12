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Додон и Полтавченко обсудили открытие консульства Молдавии в Санкт-Петербурге

Северо-Запад
12 июня, 21:34 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Также политики обсудили вопросы активизации молдавско-российского сотрудничества

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КИШИНЕВ, 12 июня. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в воскресенье обсудили открытие в городе консульства Молдавии. Об этом глава республики написал в своем Facebook, комментируя результаты встречи.

"Затронули вопросы регионального сотрудничества. Отдельно отметил необходимость открытия консульства Республики Молдова в Санкт-Петербурге. Это крайне важно примерно для 200 тыс. наших соотечественников, живущих и работающих в Северо-Западном федеральном округе, а также для молдавских экономических агентов", - отметил Додон. По его словам, в ходе беседы обсуждались активизация молдавско-российского сотрудничества, договоренности, достигнутые в ходе встреч с президентом РФ Владимиром Путиным.

Додон поблагодарил российское руководство за принятые решения, которые дали "возможность дополнительным молдавским винодельческим компаниям возобновить экспорт своей продукции на российский рынок", а также "легализовать пребывание на территории России десятков тысяч молдавских трудовых мигрантов".

"Поговорили об углублении экономического и культурного сотрудничества между Санкт-Петербургом и городами Молдавии в заимствовании передового опыта северной столицы России в реализации городских программ", - написал президент. В частности, по его словам, обсуждалась возможность открытия еще одного пункта пропуска для молдавских экономических агентов с целью распространения молдавской продукции в северных районах России.

Полтавченко прибыл во главе делегации правительства Санкт-Петербурга с визитом в Гагаузию (автономия в составе Молдавии), с которой власти города на Неве в 2014 году подписали соглашение о сотрудничестве.

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Персоны
Додон, Игорь Путин, Владимир Владимирович Полтавченко, Георгий Сергеевич
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