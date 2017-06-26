Российские ученые во Франции изучат новые образцы с подледного озера Восток из Антарктиды

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Российские ученые в лабораториях французского города Гренобль приступили к исследованию новых образцов с подледного озера Восток из Антарктиды, которые они получили в конце мая. Об этом сообщил в понедельник ТАСС по телефону заведующий лабораторией криоастробиологии Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) Сергей Булат.

По его словам, исследования новых образцов позволит ученым более тщательного изучить озеро Восток, которое является земным аналогом подледных океанов на ледовых спутниках Юпитера и Сатурна. "Сейчас в Гренобле мы обрабатываем образцы с озера Восток. Во Франции мы занимаемся обработкой полученного материала, их молекулярный состав будет изучен в России. Обработанные образцы планируется доставить в Россию для дальнейших исследований в конце июля", - сказал он.

Булат добавил, что французские ученые не задействованы в этом проекте. "Они нам предоставляют только необходимое оборудование", - добавил он.

Ранее сообщалось, что российские ученые получили два новых образца с озера Восток для комплексного исследования. Ученые планируют исследовать фрагменты льда с озера Восток до конца лета. По словам Булата, также продолжаются исследования голубого льда, образцы которого были добыты во время первой метеоритной экспедиции в Антарктиде в конце 2015 года - начале 2016 года.

Озеро "Восток" в Антарктиде залегает на глубине 4 км подо льдом. Его существование было доказано в 1994 году. По данным ученых, озеро представляет значительную научную ценность за счет того, что является единственным в своем роде земным аналогом подледных океанов на ледовых спутниках Юпитера (Европа, Ганимед, Калисто) или Сатурна (Энцелад).

Антарктическая метеоритная экспедиция - первый в истории современной России научный проект по поиску метеоритного вещества на самом южном континенте. Она проходит в составе 61-й Российской антарктической экспедиции, бюджет оценивается в 8-12 млн рублей, большую часть которых предоставил Уральский федеральный университет. Российские ученые пробыли в Антарктиде с 20 декабря 2015 года по 10 января 2016 года, работы проходили на территории Земли Королевы Мод, которая находится в 100 км от российской станции Новолазаревская. Всего ученым удалось собрать более 300 образцов пород, два из которых уже классифицированы как метеориты.