Кольский научный центр РАН возглавил священнослужитель РПЦ

МУРМАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Ученый и священнослужитель Сергей Кривовичев избран председателем Кольского научного центра Российской академии наук (КНЦ РАН, Мурманская область).

Как сообщили в понедельник в КНЦ, вместе с ним в выборах участвовали еще два кандидата, в том числе действовавший глава КНЦ Юрий Войтеховский.

"Решением ученого совета КНЦ РАН избранным председателем КНЦ РАН признан член-корреспондент, доктор геолого-минералогических наук, профессор Кривовичев Сергей Владимирович", - сказали в КНЦ.

Там отметили, что Кривовичев - сотрудник Института наук о Земле СПбГУ и Центра наноматериаловедения Кольского научного центра РАН. Им было создано новое научное направление - "кристаллохимия комплексов анионоцентрированных тетраэдров" и развита теория структурной сложности минералов и неорганических соединений, обеспечившая принципиально новую интерпретацию энтропийных процессов в синтетических системах. Под руководством или с участием Кривовичева за последнее десятилетие получено более 400 типов синтетических материалов на основе урана и трансурановых элементов.

Кривовичев был и является членом в экспертных советах и научных обществах, в том числе совета по науке при Министерстве образования и науки РФ, совета по грантам президента РФ, вице-президентом Российского минералогического общества. В 2008 году получил премию президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых "за выдающийся вклад в фундаментальное развитие структурной минералогии и кристаллохимии материалов, закладывающий основы создания новых материалов и наноматериалов".

Является диаконом в Пантелеимоновском храме РПЦ в Санкт-Петербурге. Также Кривовичев - соискатель степени кандидата богословия по кафедре богословия Санкт-Петербургской духовной академии.

Кольский научный центр РАН расположен в Апатитах Мурманской области. Объединяет более 10 научно-исследовательских институтов, находящихся в Апатитах и других городах региона.