На выборах главы Карелии зарегистрированы пять из восьми кандидатов

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Центральная избирательная комиссии Карелии зарегистрировала на сегодняшний день пятерых из восьми кандидатов, выдвинутых на выборы главы республики. Об этом в среду ТАСС сообщили в Избиркоме.

"Накануне состоялось заседание ЦИК Карелии, на котором были зарегистрированы четыре кандидата: Евгений Ульянов (КПРФ), Николай Тараканов ("Родина"), Ирина Петеляева ("Справедливая Россия"), Евгений Беседный (ЛДПР). Ранее был зарегистрирован кандидат от партии "Единая Россия", врио главы Карелии Артур Парфенчиков", - сказала представитель комиссии Дарья Голицына.

В настоящее время Центральная избирательная комиссия Карелии проверяет документы для регистрации кандидатов Елены Гнетовой (Партия роста) и Ольги Ильюковой ("Патриоты России").

Выдвинутый от общероссийской политической партии "Народ против коррупции" Игорь Алпеев не сдал в избирком Карелии необходимые документы для регистрации. Для преодоления так называемого муниципального фильтра кандидатам необходимо представить не менее 88 подписей, из которых 24 должны принадлежать депутатам или главам районов и городских округов.

"Много критики в адрес муниципального фильтра, и, может быть, требует усовершенствования сама процедура, но все-таки цели и задачи, которые были поставлены перед муниципальным фильтром, являются обоснованными. Кандидат, который хочет стать главой Республики Карелия, должен иметь поддержку на местах. Поддержка может выражаться разными способами, одна из форм - это поддержка депутатов и глав муниципальных образований. У всех партий была возможность участвовать в муниципальных выборах, чтобы заручиться поддержкой на местах", - сказал председатель центральной избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин.

Прямые выборы главы Карелии пройдут впервые с 2002 года. Они назначены на единый день голосования, 10 сентября. Президент России Владимир Путин 15 февраля принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Парфенчикова, который ранее являлся директором Федеральной службы судебных приставов РФ.