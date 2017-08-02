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В ДТП с фурой на трассе "Кола" в Карелии погибли два человека

Северо-Запад
2 августа, 11:07 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 2, августа. /ТАСС

Один человек получил травмы

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ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и еще один пострадал при столкновении внедорожника и фуры на трассе в Лоухском районе Карелии, сообщает в среду региональное управление ГИБДД.

Авария произошла вечером 1 августа на 963 км федеральной автодороги "Кола".

"Водитель Mitsubishi Pajero, двигаясь в направлении Мурманской области, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом. В результате происшествия погибли 42-летний водитель и 30-летний пассажир Mitsubishi", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным ведомства, травмы получила пассажирка внедорожника, ей назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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