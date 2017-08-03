"Бизнес-навигатор" для поддержки предпринимателей заработал в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Информационная система "Бизнес-навигатор", помогающая предпринимателям разрабатывать бизнес-план, начала работу в городе Гатчина Ленинградской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Гатчина стала первым городом Ленинградской области, где заработал "Бизнес-навигатор". Информационная система "Бизнес-навигатор" создана по системе одного окна. Пользователи на портале могут рассчитать бизнес-план, выбрать оптимальную стратегию развития своего дела, оформить кредит и договор лизинга, узнать о мерах поддержки бизнеса, подобрать арендные площади, получать информацию о государственных закупках", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в дальнейшем в систему будут включены и другие районные центры Ленинградской области. Сейчас услугами портала пользуются более 200 тысяч предпринимателей по всей стране.

Сервис "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" запущен 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Любой желающий может зарегистрироваться и протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости.

Одной из базовых функций портала является предоставление доступа в режиме одного окна к информации обо всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и о специализированных финансово-кредитных продуктах. Система позволяет в несколько шагов проанализировать необходимые для запуска нового бизнеса условия в привязке к конкретному городу и даже району, узнать информацию о конкурентах по виду деятельности, объем спроса и многое другое.