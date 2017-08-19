Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эпизоды наступления русской армии 1917 года воссоздадут под Калининградом

Северо-Запад
19 августа, 0:59 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 19, августа. /ТАСС

В фестивале "Гумбинненское сражение" примут участие от 120 до 140 реконструкторов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реконструкция сражения Первой мировой войны

Реконструкция сражения Первой мировой войны

© Александр Алпаткин/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Ежегодный исторический фестиваль "Гумбинненское сражение" открывается в субботу под Калининградом. В этом году он приурочен к 100-летию так называемого "Наступления Керенского" в июне 1917 года, ставшего последним наступлением русской армии в Первой мировой войне и провалившегося из-за падения дисциплины в русских войсках. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Российского военно-исторического общества (РВИО), выступающего одним из организаторов фестиваля.

"В фестивале примут участие от 120 до 140 реконструкторов", - сказали ТАСС в РВИО. Они представляют Калининград, Санкт-Петербург, Калугу, Ногинск, Тулу, Серпухов, Крым, Переславль-Залесский, Москву и Московскую область. Планируется также визит реконструкторов с Украины. Зрителям будут показаны эпизоды летнего наступления Русской армии, так называемого "Наступления Керенского".

Фестиваль пройдет в городе Гусеве (бывший Гумбиннен) и в поле в районе поселка Лермонтово. На исторических интерактивных площадках, представят работу полевого госпиталя, образцы оружия и снаряжения русской и немецкой армий. Пройдет показ мод начала XX века.

Кульминацией станет реконструкция боя на Восточном фронте между русской и германо-австрийской армиями. В нем наряду с пехотой примут участие от семи до 10 кавалеристов, будут задействованы четыре пушки, воссозданные по чертежам времен Первой мировой - по две с каждой из сторон. На поле боя будет представлена действующая модель пушечно-пулеметного бронеавтомобиля русской армии "Маннесман-Мулаг", разработанного в 1914 году. Планируется восстановление эпизода участия в сражениях женского батальона под командованием Марии Бочкаревой.

В правительстве Калининградской области сообщили, что на этом фестивале эпизоды реконструкции впервые будут демонстрироваться на больших экранах, которые установят у площадки, где развернутся основные события. Будет организована торговля и ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, детские площадки. Для зрителей развернут выставку современной военной техники и вооружения.

Фестиваль "Гумбиннеское сражение"

Фестиваль "Гумбинненское сражение" проходит в Калининградской области с 2013 года. В первый год его посетили около 25 тыс. человек. В 2014 году, в год 100-летия начала Первой мировой войны, количество зрителей возросло почти до 70 тыс., что стало рекордом.

Организаторами фестиваля выступают Российское военно-историческое общество, Министерство культуры РФ, правительство Калининградской области, администрация Гусевского городского округа и центр военно-исторической реконструкции "Гарнизон-А".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Инфографика
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Петербургские наводнения
Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2015-2017 годы
Фото
Футболисты "Зенита"
10
"Зенит" разгромил "Ахмат" и вышел в единоличные лидеры РФПЛ
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
Футболисты "Тосно"
10
"Локомотив" потерпел первое поражение в текущем сезоне РФПЛ, уступив "Тосно"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Телеканал Life прекратил вещание
2
Источник: 18 августа телеканал Life работает последний день
3
Захарова: поддержка Израилем решения по Собибору граничит с историческим предательством
4
Сбербанк решил вступить в ассоциацию банков "Россия"
5
Теракты в Каталонии. Хроника событий
6
В Рязанской области утонул подросток, спасая сестру и друга
7
Захарова: история с американским неонацистским сайтом в РФ стала политическим шоу в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама