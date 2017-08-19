На форуме "Доступная Арктика" обсудили интерес туристов к региону и транспортные проблемы

ВОРКУТА, 19 августа. /ТАСС/. Арктические регионы России становятся все популярнее среди туристов, однако более активному их освоению мешают отсутствие транспортной инфраструктуры и высокие цены, считают участники пленарной сессии II международного туристского форума "Доступная Арктика", который проходит в Воркуте.

Все участники пленарного заседания сошлись во мнении, что арктические территории становятся все интереснее туристам. "В последние годы во многих странах значительно возрос интерес к Арктике", - считает сенатор от Республики Коми Валерий Марков.

Как рассказал начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Валерий Коровкин, в Коми растет количество туристов, в том числе на пешеходных маршрутах. "Народ смотрит в сторону Арктики, потому что это интересно, это совершенно самобытно. Во многих регионах мира не могут представить, что это такое", - сказал он.

"В Арктике есть куда развиваться и гастрономическому туризму, и промысловому, и экстремальному, паломническому и ностальгическому", - уверен председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Ранее член президиума Национальной академии туризма (Санкт-Петербург) Константин Англинов в кулуарах форума сообщил ТАСС, что сейчас арктические регионы и районы Северо-Западного федерального округа посещают около 300 тыс. человек в год, тогда как в них можно привлечь до 1,5 млн туристов. По его словам, для пятикратного роста турпотока необходимо активнее использовать местные ресурсы.

Транспортная проблема

В первую очередь, проблемой арктического туризма участники форума назвали плохую транспортную доступность.

"Есть сумасшедшие по красоте объекты в Коми, до которых можно добраться только на вертолете. Но не все это могут себе позволить", - пояснил Коровкин. Он отметил, что транспортная проблема характерна не только для русской Арктики, но и для всех арктических стран.

Депутат Дегтярев подчеркивает, что развитию туризма в регионе мешает дороговизна. "Здесь не хватает конкуренции. Конкуренция не развита, отсюда и высокие цены. В первую очередь, на транспорт", - поясняет он.

"Если мы сюда заведем двух-трех авиаперевозчиков, цены на билеты упадут. А объектов показа на Севере достаточно, много всего интересного, в том числе это и советская история", - добавил парламентарий.

Сохранить экосистему

Также участники форума напомнили, что при развитии туризма необходимо сохранять уникальные природные условия и биологическое разнообразие Арктики.

"Если около 100 лет назад основной интерес к Арктике заключался в стремлении покорить Северный полюс, то сейчас Арктика интересует многих как место, от которого зависит климат нашей Земли. А также как территория с огромными природными ресурсами, экономическим потенциалом. Но важно видеть за этими экономическими возможностями необходимость сохранения уникальной природы в Арктике. Сохранения биоразнообразия арктических экосистем", - напомнил сенатор Марков.

Поток туристов приводит к экологическим проблемам, предупредила заместитель руководителя Республиканского центра обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования Татьяна Плато. "Мы хотим открыть свои особо охраняемые территории для туристов, но это влечет поток проблем - лесные пожары летом, от которых ежегодно теряем огромные территории леса. Это уничтожение фауны - туристы вытаптывают растительность или уничтожают ее транспортом. Третья проблема - огромное захламление", - перечислила она.