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Чай с беломорской морской капустой начали выпускать в Архангельской области

Северо-Запад
22 августа, 16:31 UTC+3 ТАСС

Водорослевый комбинат, производящий чай, планирует увеличить число выпускаемых наименований продукции в шесть раз

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ТАСС, 22 августа. Архангельской опытный водорослевый комбинат начал выпускать чай с добытой в Белом море морской капустой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте правительства Архангельской области.

"Команда разработчиков "чайного" ассортимента долго изучала различные рецептуры по водорослевым чаям, в большей степени японские, пробовали различные компоненты и дозировки. Сейчас на комбинате готова пробная партия новой продукции. Чай с водорослями богат йодом и большим количеством полезных микроэлементов. Известно, что в бурых водорослях до 95% йода находится в виде органических соединений, из них примерно 10% связано с белком, что имеет немаловажное значение для работы щитовидной железы, которая, в свою очередь, поддерживает обмен веществ", - отмечается в сообщении.

По словам исполнительного директора комбината Алексея Коротенкова, начать собственное производство чая с водорослями он решил после того, как нашел похожий японский напиток в Архангельске. "Отмечу, что не все могут употреблять ламинарию (морскую капусту - прим. ТАСС) как добавку, поэтому чай - хорошая альтернатива и один из вариантов нашего пищевого направления", - приводятся его слова в сообщении на сайте правительства Архангельской области.

Сейчас, по данным региональных властей, водорослевый комбинат выпускает более 50 наименований продукции. Руководство предприятия намерено увеличить этот показатель до 300.

Архангельский водорослевый комбинат является якорным участником регионального биотехнологического кластера, который создается при содействии Корпорации развития Архангельской области и регионального правительства.

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