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Три новые особо охраняемые территории созданы в Ненецком АО

Северо-Запад
29 августа, 18:16 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 29, августа. /ТАСС

По данным властей, создание двух заказников и природного парка, в частности, создаст условия для развития регулируемого туризма и отдыха на особо охраняемых природных территориях

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АРХАНГЕЛЬСК, 29 августа. /ТАСС/. Три новые особо охраняемые природные территории (ООПТ) созданы в Ненецком автономном округе (НАО), сообщили во вторник в пресс-службе окружной администрации.

"На заседании администрации НАО сегодня утвердили региональное положение о создании трех новых особо охраняемых природных территорий - заказников регионального значения "Хайпудырский" и "Паханческий" и комплексного природного парка "Северный Тиман". Соответствующие проекты ранее прошли согласование в Минприроды РФ ", - говорится в сообщении.

По данным властей, создание двух заказников и природного парка позволит существенно расширить общую площадь ООПТ в регионе, на которых ограничена хозяйственная деятельность, а также создаст условия для развития регулируемого туризма и отдыха на данных территориях. При этом создание ООПТ не повлияет на пользователей земли: представители коренных малочисленных народов Севера смогут охотиться, ловить рыбу и собирать дикоросы для обеспечения традиционного уклада и образа жизни. Кроме того, новые природные территории будут организовывать свою деятельность во взаимодействии с местным населением.

Общая площадь созданных особо охраняемых природных территорий составляет почти 730 тыс. га. Так, все ООПТ региона занимают сейчас 9,9% (вместо 5,8%) от общей площади Ненецкого округа.

До создания трех новых охраняемых природных территорий в Ненецком автономном округе действовали семь ООПТ регионального значения. Это природные заказники "Вайгач", "Море-Ю", "Нижнепечорский" и "Шоинский", а также памятники природы "Каньон "Большие Ворота", "Каменный город" и "Пым- Ва-Шор". Их общая площадь - 409,5 тыс. га, что составляет 2,3% от площади региона. Они помогают сохранить самые уязвимые арктические экосистемы, белых медведей и моржей, редкие виды растительности тундры и лесотундры.

К 2021 году в НАО планируется создать еще две особо охраняемых природных территории - заказник "Вашуткинские озера" и природный парк "Югорский".

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