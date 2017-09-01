Прокуратура Польши возбудила дело по факту шпионажа из-за обнаружения БПЛА на границе с РФ

ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Окружная прокуратура в польском городе Ольштын начала расследование по подозрению в шпионаже против Польши при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который разбился несколько дней назад вблизи границы с Калининградской областью РФ. Соответствующее сообщение размещено в пятницу на сайте этого учреждения.

"После анализа материалов, полученных от Варминьско-Мазурского отделения пограничной охраны, прокуратура в Ольштыне начала следствие по делу о предполагаемом участии в августе 2017 года в деятельности иностранной разведки против Польши путем сбора разведывательных данных при помощи летательного аппарата", - говорится в документе.

По имеющейся информации, дело передано Агентству внутренней безопасности Польши. Согласно местным законам, за шпионаж в республике грозит до 10 лет лишения свободы.