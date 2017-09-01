Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проректор консерватории Петрозаводска оштрафована на 30 млн рублей за дачу взятки

Северо-Запад
1 сентября, 19:08 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 1, сентября. /ТАСС

Антонина Камирова вину не признала

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сентября. /ТАСС/. Городской суд Петрозаводска признал виновной во взяточничестве проректора Петрозаводской государственной консерватории Антонину Камирову, которая за получение должности ректора дала взятку женщине, представившейся заместителем министра культуры России. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в аппарате суда.

"Камирова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ "Покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере". Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в ноябре 2015 года Камировой позвонила неизвестная женщина, которая представилась заместителем министра культуры России и предложила ей перевести 500 тыс. рублей за получение должности ректора консерватории. Камирова согласилась и перевела на предоставленные ей банковские карты 300 тыс. рублей, в качестве первой части оговоренной суммы взятки. Однако, преступление не было доведено до конца по не зависящим от обвиняемой обстоятельствам, так как деньгами завладело не установленное следствием лицо.

Камирова виновной себя не признала. Ее защита настаивала в суде, что речь в деле идет не о покушении на дачу взятки, а о вымогательстве со стороны женщины-мошенницы. По словам Камировой, с приговором она не согласна и планирует его обжаловать в Верховном суде Карелии.

Преступление раскрыто следователями следственного управления Следственного комитета РФ по Карелии и сотрудниками управления ФСБ России по республике.

Антонина Камирова с 2009 года является проректором по социально-экономическому развитию Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова. Ранее она являлась первым заместителем министра культуры Карелии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Инфографика
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Петербургские наводнения
Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2015-2017 годы
Фото
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
4
Патрушев принял участие в открытии в Петрозаводске кадетского училища
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
3
В Кремле назвали рейдерским захватом ситуацию с дипобъектами РФ в США
4
Илья Рогачев: ВКС РФ нанесли самый серьезный ущерб игиловской инфраструктуре торговли нефтью
5
Москва обеспокоена контактами Киева и Загреба по "возвращению неподконтрольных территорий"
6
Суд в Москве арестовал скрывавшегося с 2012 года члена "банды желтых хризантем"
7
УЕФА начал расследование в отношении ПСЖ по подозрению в нарушении финансового fair play
Темы дня
Новости партнеров
Реклама