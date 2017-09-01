Проректор консерватории Петрозаводска оштрафована на 30 млн рублей за дачу взятки

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сентября. /ТАСС/. Городской суд Петрозаводска признал виновной во взяточничестве проректора Петрозаводской государственной консерватории Антонину Камирову, которая за получение должности ректора дала взятку женщине, представившейся заместителем министра культуры России. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в аппарате суда.

"Камирова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ "Покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере". Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в ноябре 2015 года Камировой позвонила неизвестная женщина, которая представилась заместителем министра культуры России и предложила ей перевести 500 тыс. рублей за получение должности ректора консерватории. Камирова согласилась и перевела на предоставленные ей банковские карты 300 тыс. рублей, в качестве первой части оговоренной суммы взятки. Однако, преступление не было доведено до конца по не зависящим от обвиняемой обстоятельствам, так как деньгами завладело не установленное следствием лицо.

Камирова виновной себя не признала. Ее защита настаивала в суде, что речь в деле идет не о покушении на дачу взятки, а о вымогательстве со стороны женщины-мошенницы. По словам Камировой, с приговором она не согласна и планирует его обжаловать в Верховном суде Карелии.

Преступление раскрыто следователями следственного управления Следственного комитета РФ по Карелии и сотрудниками управления ФСБ России по республике.

Антонина Камирова с 2009 года является проректором по социально-экономическому развитию Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова. Ранее она являлась первым заместителем министра культуры Карелии.