Три человека получили травмы при столкновении маршрутки с грузовиком под Петербургом

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Трое пассажиров маршрутного такси получили легкие травмы в результате ДТП с грузовиком в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла в воскресенье днем на 683-м км Московского шоссе в Пушкинском районе.
"Водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил наезд в двигавшийся в попутном направлении автомобиль Scania, - сказали в управлении.
Трое пассажиров маршрутки получили травмы.
"Степень тяжести вреда здоровью определена как легкая. По данному факту проводится проверка", - добавили в пресс-службе.
К ликвидации последствий ДТП от МЧС привлекались пожарные подразделения для оказания технической помощи и сбора информации.