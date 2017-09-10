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Три человека получили травмы при столкновении маршрутки с грузовиком под Петербургом

Северо-Запад
10 сентября, 16:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, сентября. /ТАСС

Проводится проверка

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Трое пассажиров маршрутного такси получили легкие травмы в результате ДТП с грузовиком в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла в воскресенье днем на 683-м км Московского шоссе в Пушкинском районе.

"Водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил наезд в двигавшийся в попутном направлении автомобиль Scania, - сказали в управлении.

Трое пассажиров маршрутки получили травмы.

"Степень тяжести вреда здоровью определена как легкая. По данному факту проводится проверка", - добавили в пресс-службе.

К ликвидации последствий ДТП от МЧС привлекались пожарные подразделения для оказания технической помощи и сбора информации.

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