В Пермском крае обработали 53% протоколов, у врио главы Решетникова 82% голосов

ПЕРМЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Кандидат от "Единой России", врио главы Пермского края Максим Решетников лидирует на выборах главы региона, у него 82% голосов избирателей после обработки 53% протоколов, сообщили ТАСС в краевой избирательной комиссии.

На пост главы региона, помимо Решетникова, претендуют Ирина Филатова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР), Владимир Аликина ("Справедливая Россия") и Андрей Степанов ("Патриоты России").

"Обработано 53% протоколов, 82% избирателей проголосовали за Решетникова, 7,60% - за Филатову, 3,75% - за Постникова, 2,70% - за Аликина и 1,56% - за Степанова", - сообщили в избиркоме.

В единый день голосования 10 сентября высших должностных лиц выбирали в 16 регионах РФ: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в городе федерального значения Севастополе.