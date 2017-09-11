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Единый день голосования - 2017
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В Пермском крае обработали 53% протоколов, у врио главы Решетникова 82% голосов

Северо-Запад
11 сентября, 1:06 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 11, сентября. /ТАСС

На пост главы региона претендуют также Ирина Филатова от КПРФ, Олег Постников от ЛДПР, Владимир Аликина от "Справедливой России" и Андрей Степанов от партии "Патриоты России"

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ПЕРМЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Кандидат от "Единой России", врио главы Пермского края Максим Решетников лидирует на выборах главы региона, у него 82% голосов избирателей после обработки 53% протоколов, сообщили ТАСС в краевой избирательной комиссии.

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На пост главы региона, помимо Решетникова, претендуют Ирина Филатова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР), Владимир Аликина ("Справедливая Россия") и Андрей Степанов ("Патриоты России").

"Обработано 53% протоколов, 82% избирателей проголосовали за Решетникова, 7,60% - за Филатову, 3,75% - за Постникова, 2,70% - за Аликина и 1,56% - за Степанова", - сообщили в избиркоме.

В единый день голосования 10 сентября высших должностных лиц выбирали в 16 регионах РФ: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в городе федерального значения Севастополе.

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