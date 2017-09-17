Победителем конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой стал грузинский бас

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Лауреаты XI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой названы в воскресенье в Петербурге. Торжественное награждение победителей прошло в Большом зале филармонии имени Дмитрия Шостаковича сразу же после завершения финального тура, к которому было допущено 15 конкурсантов из пяти стран. Они пели по одной арии классического репертуара в сопровождении оркестра Мариинского театра под управлением Михаила Синькевича, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Первой премии удостоен грузинский бас Годердзи Джанелидзе, выпускник тбилисской консерватории, который с этого года является солистом Большого театра России. Вторую премию разделили петербургский тенор Шата Чибиров и баритон из Монголии Анхбаяр Энхболд. Третье место поделили два сопрано - петербурженка Анастасия Донец и певица из республики Башкортостан Диляра Идрисова.
Приз зрительских симпатий большинством голосов присужден 19-летнему петербургскому контратенору Юрию Юшкевичу. Гран-при конкурса жюри решило не присуждать.
Открывшая церемонию награждения директор фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко отметила, что конкурс собрал сильный состав участников, она поблагодарила за поддержку конкурсантов и сообщила, что, благодаря интернету, к событиям конкурса присоединилось более 200 тысяч слушателей со всех уголков мира.
"На конкурсе прозвучало много интересных голосов, были широко представлены регионы и города. Меня порадовало, что так поднялась российская глубинка", - сказала художественный руководитель и член жюри конкурса, народная артистка России Лариса Гергиева.
Гергиева также отметила успех монгольских певцов.
"Монголы поднимаются стеной и хорошо поют русский репертуар", - сказала она. Все больший интерес к русской, европейской оперной музыке проявляют и молодые китайские певцы. По мнению Гергиевой, конкурс продемонстрировал "крепкий, средний уровень". Сожаление вызвал тот факт, что впервые за многие годы не прошло ни одно меццо-сопрано, которым была знаменита Елена Образцова.
Член жюри из Китая Шучжэнь Го тепло вспомнила о своей дружбе с Еленой Образцовой и сказала, что конкурс ее имени - очень хороший повод для молодых продемонстрировать себя. По ее мнению, русская музыкальная культура - лучшая в мире.
Неоднократный член жюри конкурса Джакомо Арагаль сказал о том, что ему было очень приятно работать в таком профессионально жюри. Он отметил также, что "всегда будет не хватать Елены Образцовой, потеря которой невосполнима, но прекрасно, что дело начатое ей продолжает жить".
Всего в конкурсе приняли участие 184 вокалиста от 18 до 32 лет из 21 страны мира - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Грузии, Израиля, Казахстана, Китая, Литвы, Македонии, Монголии, Норвегии, Польши, Республики Корея, России, Сербии, Узбекистана, Украины, Финляндии, Японии. В прошлом году Конкурс Елены Образцовой стал членом Мировой федерации международных конкурсов. Традиционно он проводится один раз в два года в родном городе певицы - в Петербурге.
Следующий конкурс пройдет в 2019 году, на котором будет отмечено 80-летие со дня рождения Елены Образцовой.