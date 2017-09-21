МИД РФ: около 10 тысяч боевиков из стран СНГ воевали на стороне террористов в Сирии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Около 10 тысяч боевиков из стран СНГ воевали на стороне террористов в Сирии. Об этом заявил руководитель департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг вечером на сайте издания.

"От 20 тысяч до 40 тысяч иностранных боевиков воевало в Сирии, из них почти 10 тысяч - из стран СНГ, - отметил он. - Чуть меньше половины из них имели российское гражданство. Около 5 тысяч - из стран Центральной Азии".

По словам Рогачева, "их возвращение - действительно реальная угроза для России и государств постсоветского пространства". "Имеющие опыт диверсионных операций и широкие связи в среде террористов, они несут с собой мощный заряд дестабилизации и радикализации общественных настроений", - указал он. В качестве примера дипломат привел теракт в метро в Санкт-Петербурге. "Примером опасности инфильтрации боевиков стал трагический теракт в апреле в петербургском метро", - отметил Рогачев.

"Очень бы хотелось, чтобы в случае распада ИГИЛ (прежнее название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) в нашу страну ни один террорист уже не смог вернуться, а если кто- то и вернется, то только для того, чтобы гарантированно получить здесь справедливое наказание", - заключил он.