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Киоски с цветами, прессой и билетами останутся рядом с метро Петербурга

Северо-Запад
9 октября, 16:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, октября. /ТАСС

Ранее проектом постановления правительства предлагалось убрать всю торговлю в 100-метровой зоне

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Киоски с цветочной и печатной продукцией и театрально-билетные кассы останутся на прежних местах рядом со станциями метрополитена в Петербурге. Такое поручение имущественному блоку дал губернатор города, сообщил в понедельник его пресс-секретарь Андрей Кибитов. Ранее проектом постановления правительства предлагалось убрать всю торговлю в 100-метровой зоне, что вызвало возмущение предпринимательского сообщества.

"Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал поручение имущественному блоку при подготовке постановления правительства о 100-метровой зоне вокруг станций метрополитена сделать исключение для киосков, торгующих печатной и цветочной продукцией и театрально-билетных касс", - сказал Кибитов.

По его словам, данное постановление готовилось с учетом требований СанПиН в отношении сложного технического объекта повышенной опасности. Но в результате оценки выяснилось, что можно сделать исключение для данных видов торговли, которые сложились здесь исторически и несут социальную нагрузку.

Ранее на сайте комитета имущественных отношений появился проект постановления, который вызвал возмущение со стороны предпринимателей. Документом в целях обеспечения безопасности предлагалось увеличить с 50 до 100 метров расстояние от наземных вестибюлей станций метро, на которых не могут размещаться нестационарные торговые точки.

При этом не предусматривалось никаких исключений для розничной продажи цветов, печатной продукции, театральных билетов и проездных билетов на общественный транспорт.

Как пояснил заместитель председателя комитета имущественных отношений Александр Семчуков, договоры аренды с предпринимателями просто не планировали продлевать после истечения срока имеющихся документов. При этом он отметил, что официально имеются всего 330 договоров на торговлю в данной зоне, еще 400 торговых мест оставались не востребованными малым бизнесом.

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