Решение об участии мэра Новосибирска в выборах губернатора примут не раньше марта

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НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Решение об участии мэра Новосибирска, главы областной организации КПРФ Анатолия Локотя в досрочных выборах губернатора Новосибирской области будет приниматься после окончания президентской кампании. Об этом сам Локоть сообщил в среду журналистам.
"Я бы не торопился с прогнозами. Есть политическое решение, предстоит пройти большую избирательную кампанию, самую крупную для РФ. Я имею в виду выборы президента. Надо год отработать, и планы все основные сегодня связаны с выполнением тех обязательств, которые стоят перед городом Новосибирском. Сейчас сосредоточимся на этом", - сказал он.
Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил в СМИ, что, хотя решение не обсуждалось, Локоть - единственный, кто может конкурировать с назначенным президентом врио губернатора Андреем Травниковым, и поэтому будет участвовать в выборах.
Сам Травников ранее сказал журналистам, что о его выдвижении говорить пока рано.
Победа коммуниста Локотя на досрочных выборах мэра Новосибирска в апреле 2014 года для многих стала неожиданной. Он заручился поддержкой "объединенной оппозиции", снявших свои кандидатуры претендентов и с отрывом в 4% опередил и.о. мэра, единоросса Владимира Знаткова. В прошедших через полгода выборах губернатора Локоть не участвовал, объяснив это тем, что не хочет подвести избравших его новосибирцев.
Досрочные выборы в Новосибирской области пройдут в связи с уходом с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого. Президент РФ Владимир Путин согласовал его отставку 6 октября. Врио главы региона назначен 46-летний Андрей Травников. До нынешнего назначения он работал заместителем губернатора Вологодской области, заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а в 2016 году стал мэром Вологды.