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Спикеры парламентов России и Турции обсудили возможность взаимных визитов

Северо-Запад
14 октября, 18:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, октября. /ТАСС

По словам Вячеслава Володина, парламентские группы дружбы должны постоянно общаться

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Исмаил Кахраман обсудили возможность взаимных визитов парламентских групп дружбы с целью развития позитивных отношений между двумя странами.

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"Считаем, что пришло время осуществить взаимные визиты представителей группы дружбы между нашими парламентами. Были бы очень признательны, если вы примете наше приглашение и примете участие в мероприятии (в 10-й Генеральной ассамблее Азиатского межпарламентского союза, который состоится в Турции 20-25 ноября - прим. ТАСС)", - сказал Кахраман.

В свою очередь, Володин заявил, что, скорее всего, не сможет посетить Турцию в указанной срок из-за командировки, однако согласился обговорить с турецкой стороной при возможности этот вопрос дополнительно. "К сожалению, в конце ноября, на то время, когда вы приглашаете приехать, у меня, скорее всего, не получится в силу другой командировки. Можно будет это время обсудить дополнительно. Мы выступаем за развитие сотрудничества", - отметил он.

Также, по словам Володина, парламентские группы дружбы должны постоянно общаться. "Это хорошая основа для развития совместных отношений. За прошедший год атмосфера наших отношений нормализовалась, чему во многом способствовала сложившаяся доверительная атмосфера отношений между нашими лидерами. Конструктивный диалог складывается сегодня между РФ и Турцией и, надеюсь, что в рамках межпарламентского диалога, в рамках парламентского измерения мы с вами сможем внести вклад в укрепление российско-турецких отношений", - подчеркнул спикер Госдумы.

Кахраман, в свою очередь, сообщил, что турецкая сторона рассматривает для себя возможность участия в конференции по борьбе с терроризмом в Исламабаде в декабре.

Межпарламентские мероприятия в Петербурге

Председатель Государственной думы в рамках мероприятий ряда международных парламентских структур в Санкт-Петербурге проводит двусторонние встречи с главами делегаций различных стран. В графике спикера также встречи с коллегами из Бразилии, Индии, Ирака, Конго, Сербии, сообщило думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Депутаты Государственной Думы также примут участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), Парламентского форума БРИКС и 137-й Ассамблеи МПС (Межпарламентского союза). Мероприятия запланированы в Санкт-Петербурге на 12-18 октября.

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