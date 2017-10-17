Российский эксперт усомнилась, что под Дрезденом найдется настоящая Янтарная комната

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Новость о возможности найти в пещерах Саксонии Янтарную комнату может пополнить архив "невероятных рассказов" "Царского села" на эту тему, хотя специалисты и хотели бы, чтобы эта информация оказалась верной.

Об этом сказала во вторник ТАСС заместитель директора по научной и просветительской работе ГМЗ "Царское Село" Ирина Начарова.

Как сообщила ранее Daily Mail, немецкие исследователи заявили о предполагаемом местонахождении Янтарной комнаты, которая, по их версии, может быть спрятана в Германии в одной из пещер Рудных гор близ Дрездена.

"У нас есть целый архив "невероятных сведений". Очередной рассказ немецких ученых может пополнить этот список. Мы бы очень хотели, чтобы это оказалось правдой, но надежды найти комнату у нас с каждым годом все меньше и меньше", - сказала Начарова.

Она добавила, что сама идея поисков "янтарного чуда" учеными со всего мира не смущает представителей музея-заповедника. По ее словам, комнату вывозили из Царскосельского дворца разными эшелонами по частям.

Она также пояснила, что, несмотря на то, что Янтарная комната до сих пор является "символом наших потерь военного времени", еще в 1979 году государство поставило точку в ее поисках.

"До этого ученые выстраивали теории, надеялись, искали по источникам. А в 1979 году было принято постановление о том, что поиски Янтарной комнаты завершаются. Вслед за этим было принято решение о воссоздании ее интерьеров", - объяснила заместитель директора музея-заповедника. С этого момента прекратилось и государственное финансирование экспедиций. В настоящий момент поисками занимаются только энтузиасты в частном порядке.

По мнению Начаровой, даже если Янтарную комнату все- таки найдут, ее состояние будет неудовлетворительным, потому что в условиях бункера "солнечный камень" не может сохраниться в своем первоначальном виде. Она также добавила, что комната перед войной уже была в тяжелом состоянии.

"В наших архивах хранятся около 100 фрагментов янтарной комнаты. Все потускневшие, потеряли изначальный рельеф тот. Николай II еще перед Первой мировой войной планировал большую реставрацию комнаты", - напомнила собеседница ТАСС.

Утраченная ценность

Янтарная комната из Екатерининского дворца принадлежит к числу наиболее известных утраченных культурных ценностей.

Это произведение искусства, изготовленное немецкими мастерами, было подарено Петру I прусским королем Фридрихом Вильгельмом I. С 1755 года комната находилась в Золотой анфиладе парадных залов Екатерининского дворца. На облицованных янтарем стенах общей площадью свыше 30 кв. м. размещались 130 панно разных размеров.

В застекленных витринах хранилось одно из самых значительных в Европе собраний янтарных изделий ХVII-ХVIII вв. немецких, польских и петербургских мастеров.

В начале Великой Отечественной войны фашистские оккупанты демонтировали и вывезли янтарные панели и все убранство комнаты в Кёнигсберг, дальнейшая судьба этого шедевра неизвестна.

В 1983-2003 годы велись работы по воссозданию комнаты, в мае 2003 года состоялась церемония ее открытия. В 1997 году в Германии были обнаружены мозаика "Обоняние и Осязание" и комод с янтарной инкрустацией, в 2000 году они были переданы России.