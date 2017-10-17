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Матвиенко надеется, что сборная России сыграет в полуфинале ЧМ-2018

Северо-Запад
17 октября, 13:21 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, октября. /ТАСС

Спикер Совфеда пригласила председателя Палаты сенаторов Генерального конгресса Мексики Эрнесто Кордеро Арройо посетить полуфинальный матч в Санкт-Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила председателя Палаты сенаторов Генерального конгресса Мексики Эрнесто Кордеро Арройо на полуфинальный матч чемпионата мира 2018 года, который пройдет в Санкт-Петербурге. Матвиенко выразила надежду, что сборная России пройдет в полуфинал турнира.

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Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу

"Мы очень надеемся, что наша команда хорошо сыграет, но я не могу обещать, что она выйдет в полуфинал. Будем только болеть за это", - сказала Матвиенко во вторник, на встрече с Арройо на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.

Спикер Совфеда пригласила своего североамериканского коллегу на полуфинальный матч в Санкт-Петербурге.

"Я очень благодарен за ваше приглашение. Я буду здесь, я буду рад, если Россия или Мексика будут участвовать в этом матче. Надеюсь, что мы будем играть - Мексика против России", - сказал Арройо.

Также Матвиенко пригласила председателя палаты сенаторов в следующем году в Россию с официальным визитом. Арройо принял ее предложение.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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