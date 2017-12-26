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Врио главы Нижегородской области сформирует новый состав правительства в начале 2018 года

Северо-Запад
26 декабря, 20:42 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 26, декабря. /ТАСС

На встрече с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти по итогам работы в 2017 году Глеб Никитин поблагодарил команду, с которой работал в регионе первые три месяца

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Новый состав правительства Нижегородской области будет сформирован и представлен в начале 2018 года, в кабинете министров произойдут изменения, сообщил во вторник врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти по итогам работы в 2017 году.

''В ближайшее время, уже после Нового года, я подпишу новую структуру, в рамках которой мы будем работать... Конечно, она будет в дальнейшем актуализироваться с учетом использования современных процессных подходов, создания модели расчета оптимальной численности персонала и других. Также обеспечим... профессионалами в ближайшие месяцы соответствующие структуры. Но я уверен, что все, с кем мы работали последние три месяца, в том или ином качестве будут продолжать трудиться на благо Нижегородской области'', - сказал он.

Никитин поблагодарил команду, с которой ''бок о бок'' работал в новом для него регионе первые три месяца после назначения, отметив слаженную работу.

Ранее сообщалось, что Никитин в понедельник подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадима Власова, ранее занимавшего должность первого заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

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