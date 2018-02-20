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Водителя автобуса наградят за спасение людей при столкновении с поездом под Петербургом

Северо-Запад
20 февраля, 19:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, февраля. /ТАСС

В пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс", которому принадлежит автобус, не уточнили, о какой именно награде идет речь

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Водитель автобуса, который в субботу спас 15 человек при столкновении со скоростным поездом "Ласточка" на железнодорожном переезде под Санкт-Петербургом, будет представлен к награде, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс", которому принадлежит автобус.

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"[Водитель] будет представлен к награде <...> Сегодня его посетил генеральный директор Андрей Лызин и передал от коллектива пожелания скорейшего выздоровления", - сказали в пресс-службе, добавив, что состояние водителя, получившего серьезные травмы, улучшилось. В пресс-службе не уточнили, о какой именно награде идет речь.

В субботу водителя прооперировали, его состояние медики оценивали как стабильно тяжелое.

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