Водителя автобуса наградят за спасение людей при столкновении с поездом под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Водитель автобуса, который в субботу спас 15 человек при столкновении со скоростным поездом "Ласточка" на железнодорожном переезде под Санкт-Петербургом, будет представлен к награде, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс", которому принадлежит автобус.

"[Водитель] будет представлен к награде <...> Сегодня его посетил генеральный директор Андрей Лызин и передал от коллектива пожелания скорейшего выздоровления", - сказали в пресс-службе, добавив, что состояние водителя, получившего серьезные травмы, улучшилось. В пресс-службе не уточнили, о какой именно награде идет речь.

В субботу водителя прооперировали, его состояние медики оценивали как стабильно тяжелое.