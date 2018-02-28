МВД проверит данные СМИ о нарушениях законодательства руководством мурманского главка

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Главное управление собственной безопасности (ГУСБ) МВД России начало проверку по фактам нарушения законодательства руководством УМВД России по Мурманской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"ГУСБ МВД России проводит служебную проверку по фактам, опубликованным в СМИ и на интернет-ресурсах, о нарушениях действующего законодательства со стороны руководства УМВД России по Мурманской области", - сообщила она.

По ее словам, в ходе проверки будут всесторонне изучены имеющиеся материалы и дана правовая оценка действиям соответствующих должностных лиц.

Ранее в СМИ сообщалось, что прокуратурой Мурманской области проведены проверки исполнения законодательства, регулирующего вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков в деятельности региональных органов МВД. В ходе проверок в деятельности УМВД выявлены многочисленные нарушения, в том числе факты несоблюдения требований закона "О наркотических средствах и психотропных веществах". Так, уничтожение наркотиков осуществлялось на территории двора за административным зданием отдела полиции, в котором расположена камера хранения, в не соответствующей требованиям безопасности металлической бочке.