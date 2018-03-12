Фестиваль воздухоплавателей "Золотое кольцо" впервые проведут в Суздале

ВЛАДИМИР, 12 марта. /ТАСС/. Фестиваль воздухоплавателей "Золотое кольцо России", который на протяжении 16 лет проходил в Ярославской области, в июле 2018 года впервые откроется в Суздале. Таким образом организаторы хотят показать связь городов Золотого кольца и сделать фотографии Суздаля с нового ракурса, рассказал ТАСС президент федерации воздухоплавания Ярославской области Дмитрий Корякин.

"Традиционно фестиваль проходил в Ростове и Переславле-Залесском. Мы подумали, что надо расширяться и предложили администрации Суздаля принять у себя аэростаты. Идея фестиваля в объединении городов Золотого кольца, но не в каждом из них возможны полеты из-за рельефа, лесов, плотности застройки, а в Суздале поля, свободный воздух", - рассказал он.

По словам Корякина, вечером 18 и 19 июля Суздаль примет первые старты фестиваля, после чего пилоты переедут в Переславль-Залесский, откуда отправятся в традиционный вечерний полет в Ростове Великом. Ожидается, что в фестивале примут участие не менее 15 аэростатов из Сыктывкара, Уфы, Белгорода, Самары, Москвы и других городов России.

"У нас запланирован один соревновательный этап, все остальное время мы будем стоять в небе и любоваться Суздалем. По словам старожилов, такое количество воздушных шаров тут не собиралось ни разу. Наша задача - сделать красивые фотографии и показать гостям города Суздаль с высоты птичьего полета", - добавил Корякин.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Формат Золотого кольца в 1967 году придумал специальный корреспондент газеты "Советская культура" Юрий Бычков.

Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут включили Углич. Планируется дальнейшее расширение маршрута, Министерство культуры РФ намерено включать в Золотое кольцо не более одного города в год.