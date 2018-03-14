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Избирком Карелии признал незаконными шесть листовок с призывом бойкотировать выборы

Северо-Запад
14 марта, 11:28 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Материалы оказались изготовлены с нарушением требований избирательного законодательства

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ПЕТРОЗАВОДСК, 14 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Карелии признала незаконными агитационными материалами шесть листовок с призывами бойкотировать выборы президента России. Об этом в среду ТАСС сообщил председатель избиркома Алексей Бахилин.

"Комиссия признала, что шесть листовок с призывами не участвовать в выборах президента, являются незаконными агитационными материалами. Они были изготовлены с нарушениями требований избирательного законодательства", - сказал Алексей Бахилин.

По его словам, материалы для пресечения незаконной агитации уже направили в правоохранительные органы. "В период этой избирательной кампании мы столкнулись с тем, что в интернете, в социальных сетях публикуются образцы материалов, далее они изготавливаются, начинают распространяться, и, как только комиссия пресекает распространение одного вида материалов, сразу появляется другой с незначительными изменениями", - отметил Бахилин.

13 марта на совещании в избиркоме начальник управления организации охраны общественного порядка МВД Карелии Сергей Дешевулин рассказал, что несколько человек привлекли административной ответственности за незаконную агитацию. В их числе оказались родители двоих несовершеннолетних, раздававших листовки.

Председатель рабочей группы по информационным спорам ЦИК Карелии Татьяна Фотина отметила, что листовки распространялись в Петрозаводске. В районах республики таких фактов не фиксировали.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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