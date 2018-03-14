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Пропускная способность вокзала в Ростове-на-Дону выросла вдвое после модернизации

Северо-Запад
14 марта, 11:44 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 14, марта. /ТАСС

Работы провели к чемпионату мира по футболу 2018 года

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Модернизация вокзала "Ростов-Главный" в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года завершена. Пропускная способность транспортного узла увеличилась вдвое - до 4,5 тыс. пассажиров в час, сообщил журналистам во время презентации вокзала в среду начальник Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО "РЖД" - Виталий Вотолевский.

"Вокзал в Ростове - один из первых, где завершили подготовку к чемпионату мира по футболу. Мощность входной группы увеличена в два раза. Если до модернизации с учетом досмотровых процедур мы могли пропустить порядка 2 тыс. человек в час, то сейчас без проблем вокзал готов пропустить порядка 4,5 тыс. человек", - сказал он.

По словам Вотолевского, в модернизацию вложили порядка 700 млн рублей. "Это была не комплексная реконструкция, а модернизация. Срок был небольшой. Мы искали баланс между тем, как сделать хорошо и удовлетворить требования ФИФА, и минимизировать [издержки], потратив порядка 700 млн рублей", - пояснил он.

На вокзале обновили посадочные платформы и залы ожидания, создали новый кассовый зал открытого типа и новый блок помещений для обслуживания пассажиров на первом этаже здания вокзала: зал повышенного комфорта, комнаты для пассажиров с детьми и зал для продажи электронных билетов. Кроме того, в рамках модернизации построили новый досмотровый павильон, создали безбарьерную среду для маломобильных групп. При подготовке к чемпионату также внедряется система навигации на русском и английском языках.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии. Кроме того, город примет один матч 1/8 финала, в котором сыграют победитель группы G и вторая команда группы Н.

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