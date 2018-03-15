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В Карелии реконструируют систему видеофиксации нарушений ПДД

Северо-Запад
15 марта, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА,15, марта. /ТАСС

Работы проведут в рамках программы "Безопасный город"

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МОСКВА,15 марта. /ТАСС/. В Карелии проведут реконструкцию системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, секретарь которого Николай Патрушев возглавляет Госкомиссию по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

"Решением Госкомиссии в Карелии будет проведена реконструкция системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения в рамках правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание комиссия уделит и экономическому развитию региона. Так, планируется разработать и реализовать проект глубокой модернизации ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод", а также осуществить финансовое оздоровление ООО "Онежский тракторный завод". Кроме того, запланированы развитие ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш", реализация проекта глубокой переработки древесины АО "Сегежский ЦБК", строительство селекционно-генетического центра рыбоводства на базе Выгского рыбоводного завода.

"Деятельность Государственной комиссии в текущем году направлена также на модернизацию объектов агропромышленного комплекса, создание туристско-рекреационного кластера "Южная Карелия", создание ландшафтного памятника природы регионального значения "Чукозеро" на территории Пудожского муниципального района, проведение мероприятий по восстановлению природных комплексов на территории государственного природного заповедника "Костомукшский" и национального парка "Калевальский", - отметили в Совбезе России.

Госкомиссия окажет содействие реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном и гуманитарном сотрудничестве между правительством Республики Карелия и Народным правительством провинции Фуцзянь (КНР), а также реализации российско- финских проектов в рамках программы приграничного сотрудничества в сфере культуры и туризма.

Также запланированы мероприятия военно-патриотической направленности с участием регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

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