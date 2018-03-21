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Школы Великого Новгорода досрочно уходят на каникулы из-за роста заболеваемости ОРВИ

Северо-Запад
21 марта, 14:39 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 21, марта. /ТАСС

Карантин введен с 22 по 31 марта

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 марта. /ТАСС/. Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев принял решение о приостановлении образовательного процесса в школах города с 22 марта из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Основанием для решения послужило постановление главного санитарного врача области "О дополнительных мерах по предупреждению распространения заболеваний гриппом и ОРВИ на территории Новгородской области".

"Приостановить образовательный процесс в муниципальных общеобразовательных учреждениях Великого Новгорода с 22 по 31 марта 2018 года включительно" - говорится в сообщении со ссылкой на решение мэра по итогам оперативного совещания в администрации Великого Новгорода.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, по Новгородской области, эпидемический порог превысили среди возрастных групп до 2 лет - на 32%, 3-6 лет - на 51,6%, 7-14 лет - на 86%, старше 15 лет - на 101%. Более 70% от общего числа заболевших - дети.

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