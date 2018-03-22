Главным режиссером Петербургского театра им. В. Комиссаржевской стал Леонид Алимов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Новым главным режиссером Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Веры Комиссаржевской стал 47-летний режиссер и актер Леонид Алимов, передает корреспондент ТАСС.

"Меня уже представили труппе. Думаю, в апреле я официально перейду [в театр им. В. Комиссаржевской], - сказал Алимов, который до этого работал в театре "Балтийский дом". - В "Балтийском доме" я буду продолжать играть как актер и следить за своими режиссерскими спектаклями, но основным местом работы будет театр им. Комиссаржевской".

На этой сцене в нынешнем сезоне он поставил юбилейную программу, посвященную 75-летию со дня основания театра, а в середине февраля - спектакль "Доктор Живаго" по мотивам романа Бориса Пастернака. Эта работа вызвала большой зрительский интерес и побудила художественного руководителя театра Виктора Новикова предложить Алимову пост главного режиссера.

"Алимов в режиссуре стал все более заметен, что проявилось в постановке "Доктора Живаго". Он вырос и стал большим профессионалом", - сказал Новиков. Помимо постановки спектаклей Алимов будет следить за текущим репертуаром, поддерживать профессиональный рост творческой молодежи и др. При этом в театре планируют привлекать к постановочной работе и других режиссеров.

Алимов с 1994 по 2004 год был актером в Малом драматическом театре - Театре Европы. Как режиссер он дебютировал в 2013 году со спектаклем "Сталин. Ночь" в театре "Балтийский дом". Осуществил несколько постановок классической и современной литературы на различных сценах Петербурга, а также в Китае.