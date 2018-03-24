Грузовые вагоны сошли с рельсов в Мурманской области

МУРМАНСК, 24 марта. /ТАСС/ Грузовые вагоны сошли с рельсов в полночь в субботу на участке Октябрьской железной дороги в Мурманской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

"Сход грузовых вагонов произошел вблизи ст. Выходной Мурманской области 24 марта в 00:00 часов, во время происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении. Количество вагонов в составе не уточняется.

По информации регионального управления МЧС, поезд перевозил апатитовый концентрат. "Груз неопасный, вагоны герметичные", - отметили в главке. На месте происшествия дежурит оперативная группа спасателей, последствия аварии ликвидируют силами РЖД.

В связи с происшествием вносятся изменения в порядок отправления пассажирских составов. "Убытие пассажиров поездов № 143 "Мурманск-Вологда" и № 21 "Мурманск - Санкт-Петербург " спланировано автобусами до станции "Магнетиты" и далее по маршруту. Пассажиров поездов, следующих с южного направления в Мурманск, доставят автобусами от ст. Магнетиты ", - пояснили в ГУ МЧС по Мурманской области.