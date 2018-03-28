Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 30 домов в Петербурге осталось без горячей воды из-за аварии во время испытаний

Северо-Запад
28 марта, 18:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, марта. /ТАСС

Прорыв трубы произошел в Столярном переулке в районе дома №18

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Более 30 зданий осталось без горячей воды из-за прорыва на тепломагистрали в историческом центре Санкт-Петербурга, который произошел в среду во время проведения температурных испытаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.

Энергетики смогли начать ремонтные работы после завершения испытаний. Как сообщили ТАСС в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", специалисты уже приступили к ремонту магистрали.

"В рамках температурных испытаний, проводимых компанией АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", сегодня, в 12:20 мск было зафиксировано парение из тепломагистрали диаметром 500 мм по адресу Столярный переулок, д. 18. В настоящее время и до 12:00 мск 29 марта на месте ведутся работы по ремонту трубопровода. В зоне ремонтных работ находится 34 здания, отопление осуществляется по резервной схеме, горячее водоснабжение отсутствует", - сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что из-за фонтана с кипятком температурой 110 градусов частично перекрыто движение транспорта по Столярному переулку от набережной канала Грибоедова до улицы Казначейской. Как уточнили в комитете, по предварительной информации пострадало несколько запаркованных рядом с местом прорыва автомобилей. Для оценки ущерба на месте работают эксперты страховой компании, весь ущерб автовладельцам возместят.

Температурные испытания проводятся в конце отопительного сезона раз в пять лет для выявления ненадежных и потенциально опасных трубопроводов. Работы проводятся при высоких температурах, теплосети заполняются водой температурой 110 градусов. Компания "Теплосеть" в среду тестирует трубы в четырех районах города, а другое предприятие, ответственное за ведение теплосетей города ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (ГУП ТЭК), будет проводить испытания с 26 марта по 27 апреля в 13 районах города. На время испытаний все лечебные и учебные заведения в зоне работ в целях безопасности временно отключат от отопления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Инфографика
Петербургские наводнения
Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2015-2017 годы
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рекомендация МЧС сократить пребывание на улице в среду вечером в Москве дана ошибочно
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Охранник кемеровского ТЦ заявил, что кнопка пожарной сигнализации была неисправна
5
"Олег Анофриев оставил после себя уникальную память"
6
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
7
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
Темы дня
Новости партнеров