Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ленинградской области склад деревообратывающего завода горит на площади 2 тыс. кв. м

Северо-Запад
1 апреля, 9:39 дата обновления: 1 апреля, 11:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, апреля. /ТАСС

Данных о пострадавших нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Склад деревообратывающего предприятия горит в Бокситогорском районе Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пожар возник в поселке Чудцы, на складе предприятия "ММ-Ефимовский". Общая площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности.

На месте работают пожарные подразделения. Данных о пострадавших нет.

По данным правительства Ленинградской области, в деревне Чудцы находится крупное деревообрабатывающее предприятие, ООО "ММ-Ефимовский", которое открылось в 2009 году. Объем инвестиций в этот совместный проект австрийской компании Mayr-Melnhof Holz Gmbh и группы ЛСР составил €80 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ленинградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Петербургские наводнения
Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2015-2017 годы
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первая политическая жертва "Зимней вишни": ушел губернатор Кемеровской области
2
Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Тулеев обратился к Путину с просьбой об отставке
5
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
6
"Сумма" хищения в 2,5 млрд рублей для Зиявутдина Магомедова
7
Десять лучших шуток от российских дипломатов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники