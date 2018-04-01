В Ленинградской области склад деревообратывающего завода горит на площади 2 тыс. кв. м

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Склад деревообратывающего предприятия горит в Бокситогорском районе Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пожар возник в поселке Чудцы, на складе предприятия "ММ-Ефимовский". Общая площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности.

На месте работают пожарные подразделения. Данных о пострадавших нет.

По данным правительства Ленинградской области, в деревне Чудцы находится крупное деревообрабатывающее предприятие, ООО "ММ-Ефимовский", которое открылось в 2009 году. Объем инвестиций в этот совместный проект австрийской компании Mayr-Melnhof Holz Gmbh и группы ЛСР составил €80 млн.