Пожар на деревообрабатывающем заводе в Ленобласти не угрожает населению

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Пожар на складе деревообрабатывающего предприятия ООО "ММ-Ефимовский" в Бокситогорском районе Ленинградской области не представляет угрозы для населения и экологии. Об этом в воскресенье ТАСС заявил глава администрации района Сергей Мухин.

"Там вредных веществ нет, там лес - дерево. Угрозы окружающей среде, населению нет, рядом домов нет. Речь идет только о производстве", - сказал он.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области также отметили, что угрозы людям нет. "Угрозы населению нет. Автомобильная и железная дороги не задымлены", - говорится в сообщении пресс-службы. Все, кто находился на момент возгорания на территории предприятия, своевременно эвакуированы.

Возгорание обнаружили в воскресенье в 07:05 мск, его площадь увеличилась с изначальных 400 кв. м до 2 тыс. кв м. В тушении огня задействованы 73 человек и 26 единиц техники, оно осложняется порывами ветра, отметили в главке.

По данным правительства Ленинградской области, в деревне Чудцы находится крупное деревообрабатывающее предприятие, ООО "ММ-Ефимовский", которое открылось в 2009 году. Объем инвестиций в этот совместный проект австрийской компании Mayr-Melnhof Holz Gmbh и группы ЛСР составил €80 млн.