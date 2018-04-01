Пожар на деревообрабатывающем заводе в Ленинградской области локализован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Пожар на складе деревообрабатывающего предприятия ООО "ММ-Ефимовский" в деревне Чудцы Бокситогорского района Ленинградской области локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

"Пожар локализован (по состоянию на 13:20 мск - прим. ТАСС), его ранг понижен с третьего до второго", - сказали в пресс-службе.

Ранее глава администрации района Сергей Мухин сообщал ТАСС, что возгорание не представляет опасности для населения и окружающей среды, поскольку рядом нет жилых домов, а продукт горения - дерево - экологически безопасен. В экстренных службах также отмечали, что угрозы для населения пожар не представляет, на движении автотранспорта и железнодорожном сообщении не сказался. Всех, кто находился на момент возгорания на территории предприятия, эвакуировали.

Возгорание обнаружили в воскресенье в 07:05 мск, его площадь увеличилась с изначальных 400 кв. м до 2 тыс. кв м. В тушении огня задействованы 73 человек и 26 единиц техники, оно осложняется порывами ветра.