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Более 13 тыс. жителей Тихвина в Ленобласти остались без воды из-за дефекта трубопровода

Северо-Запад
9 апреля, 18:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, апреля. /ТАСС

Водоснабжения лишились и девять социально-значимых объектов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Более 13 тыс. жителей города Тихвина в Ленинградской области остались без холодной воды из-за дефекта на трубопроводе, сообщили в понедельник в Леноблводоканале.

"Адреса отключаемых объектов - 320 жилых домов, [в которых проживает] 13,2 тыс. человек, девять соцобъектов. Тип ремонтных работ - устранение технологического дефекта на трубопроводе диаметром 100 мм", - говорится в сообщении пресс-службы Леноблводоканала.

В компании отметили, что в число социально-значимых объектов, которые остались без воды, входят четыре детских сада, две школы, поликлиника, больница и психоневрологический интернат.

Тихвин - город в 217 километрах от Санкт-Петербурга. Он является административным центром Тихвинского района Ленинградской области. Население - около 57 тыс. человек.

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