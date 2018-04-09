Более 13 тыс. жителей Тихвина в Ленобласти остались без воды из-за дефекта трубопровода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Более 13 тыс. жителей города Тихвина в Ленинградской области остались без холодной воды из-за дефекта на трубопроводе, сообщили в понедельник в Леноблводоканале.

"Адреса отключаемых объектов - 320 жилых домов, [в которых проживает] 13,2 тыс. человек, девять соцобъектов. Тип ремонтных работ - устранение технологического дефекта на трубопроводе диаметром 100 мм", - говорится в сообщении пресс-службы Леноблводоканала.

В компании отметили, что в число социально-значимых объектов, которые остались без воды, входят четыре детских сада, две школы, поликлиника, больница и психоневрологический интернат.

Тихвин - город в 217 километрах от Санкт-Петербурга. Он является административным центром Тихвинского района Ленинградской области. Население - около 57 тыс. человек.