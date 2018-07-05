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Лагерь в Ленобласти, в котором заболели 16 детей, прошел дезинфекцию и возобновил работу

Северо-Запад
5 июля, 19:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, июля. /ТАСС

Специалисты Роспотребнадзора проводят в лагере дополнительные противоэпидемические мероприятия

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Частный летний лагерь "Серебряный ручей" в Ленинградской области, откуда 3 июля с подозрением на кишечное заболевание были госпитализированы 16 детей, прошел дезинфекцию и возобновил работу в обычном режиме, несмотря на продолжающуюся проверку Роспотребнадзора. Карантин в лагере не объявлен, сообщили в четверг в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Лагерь находится на территории Выборгского района Ленобласти, но зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

"Вчера столовая была закрыта на внеплановую дезинфекцию, сегодня пищевой блок работает в обычном режиме. Карантин в лагере не объявлен, больше никто на отравление не жаловался", - говорится в сообщении. Специалисты Роспотребнадзора проводят в лагере дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Как ранее сообщал ТАСС, жалобы от родителей на плохое самочувствие детей поступили в областное управление Ростпотребнадзора 3 июля. Комитет по здравоохранению Ленинградской области организовал выезд на место бригады медиков и инфекционистов, которая провела осмотр детей и оказала первичную медицинскую помощь. По итогам осмотра врачи приняли решение о госпитализации 16 детей, которые были доставлены в Выборгскую межрайонную больницу.

Пострадавшие сейчас ждут результаты анализов и окончательный диагноз. По данным врачей, дети чувствуют себя хорошо, симптомы отравления у них больше не проявляются.

"Представители администраций районов, отправивших в "Серебряный ручей" своих "социальных" детей, выясняли качество отдыха юных петербуржцев, прокуратура проверила соблюдение действующего законодательства, Роспотребнадзор взял пробы еды и воды", - сообщили в аппарате детского омбудсмена. Там уточнили также, что на прошлой неделе сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка побывали в лагере и не выявили серьезных нарушений.

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