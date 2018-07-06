Первый замсекретаря Совбеза РФ примет участие в праздновании 98-летия образования Карелии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов примет участие в праздничных мероприятиях в субботу, посвященных 98-летию образования Республики Карелия, сообщает в пятницу пресс-служба аппарата Совбеза.

"Седьмого июля в Беломорске пройдут основные праздничные мероприятия, посвященные 98-летию образования Республики Карелия. <...> Участие в торжественных мероприятиях примет первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Юрий Аверьянов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках визита Аверьянов обсудит с руководством республики исполнение решений Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики, в рамках деятельности которой ведется реконструкция Сегежского целлюлозно-бумажного комбината, планируется глубокая модернизация Онежского судостроительно-судоремонтного завода и строительство нового аэровокзального комплекса. Также планируется, что Аверьянов посетит стройки музея "Карельского фронта" и нового защитного павильона над объектом "Бесовы следки" в Беломорске, а в Архангельске проинспектирует строительных работ второй очереди Петрозаводского кадетского училища.

В рамках принятой ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" планируется реконструировать автовокзал в Петрозаводске, построить аэровокзал в аэропорту Петрозаводска, реконструировать ряд мостов и построить дорогу Медвежьегорск - Великая Губа. Запланированы строительство и реконструкция зданий пожарных депо в пяти районах республики, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, объектов газоснабжения. Предполагается, что реализация ФЦП к 2020 году обеспечит прирост объема инвестиций в основной капитал на 30% по сравнению к уровню 2015 года, создаст 15,4 тыс. рабочих мест.