В рамках празднования 1000-летия присутствия русского монашества на Святой горе Афон мощи преподобного Силуана Афонского в сопровождении монахов будут принесены в Минск (Белоруссия), а затем в города России.



Преподобный Силуан Афонский (1866-1938) - подвижник Свято-Пантелеимонова монастыря. Он родился в селе Шовском Лебединского уезда Тамбовской губернии. В 19 лет решил поступить в Киево-Печерскую Лавру, но отец настоял, чтобы он сначала поступил на военную службу, которую будущий монах проходил в Санкт-Петербурге в саперном батальоне.

Осенью 1892 года он приехал в паломничество на Святую Гору Афон, где и остался, поступив в русский Свято-Пантелеимонов монастырь, и в 1896 году принял монашеский постриг.

В 1911 году по пострижении в схиму с именем Силуан нес послушание монастырского эконома. В 1987 году решением Священного Синода Константинопольского Патриархата была совершена канонизация Силуана Афонского.