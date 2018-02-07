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МИД Японии настаивает на том, что южные Курилы являются исконными японскими территориями

Политика Спор вокруг Курил
7 февраля, 6:35 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Глава ведомства Таро Коно подчеркнул, что Токио продолжит переговоры с Москвой по этому вопросу

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ТОКИО, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Япония настаивает на том, что так называемые северные территории, как в Японии именуют острова южной части Курил, являются исконными японскими территориями. Такую позицию озвучил в среду министр иностранных дел Японии Таро Коно, выступая в Токио на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий", передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Северные территории - исконные территории нашей страны", - подчеркнул он. Коно также заверил, что правительство Японии продолжит активные и плотные переговоры с российской стороной, направленные на решение проблемы принадлежности островов и заключение мирного договора.

Ранее в среду японское внешнеполитическое ведомство также заявило России протест в связи с началом антитеррористических учений на островах Курильской гряды, подчеркнув, что они противоречат позиции Японии в отношении этих территорий.

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