МИД Японии настаивает на том, что южные Курилы являются исконными японскими территориями

ТОКИО, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Япония настаивает на том, что так называемые северные территории, как в Японии именуют острова южной части Курил, являются исконными японскими территориями. Такую позицию озвучил в среду министр иностранных дел Японии Таро Коно, выступая в Токио на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий", передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Северные территории - исконные территории нашей страны", - подчеркнул он. Коно также заверил, что правительство Японии продолжит активные и плотные переговоры с российской стороной, направленные на решение проблемы принадлежности островов и заключение мирного договора.

Ранее в среду японское внешнеполитическое ведомство также заявило России протест в связи с началом антитеррористических учений на островах Курильской гряды, подчеркнув, что они противоречат позиции Японии в отношении этих территорий.