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Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
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Глава МПК Филип Крэйвен
Спортсмены РФ выступят в отборе Паралимпиады-2018 в нейтральном статусе
По словам главы МПК Филипа Крэйвена, российские следж-хоккеисты не выступят на Играх, так как пропустили шанс отобраться
Министр спорта РФ Павел Колобков
Призовые для победителей ОИ не изменятся и в 2018 году составят по 4 млн рублей
Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что поездка российской делегации на Олимпиаду в Пхенчхан вряд ли будет стоит дороже 100 млн рублей
ФГСР рассматривает вариант получения американских виз гребцами РФ в Литве или Азербайджане
Ранее посольство США в России объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ
Следующий пересмотр статуса ПКР пройдет после ноябрьского совета учредителей WADA
Ранее было объявлено, что российские паралимпийцы смогут выступать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к Играм 2018 года
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Экспертные мнения и интервью

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Вице-губернатор Приморского края по вопросам здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта Павел Серебряков Павел Серебряков: после появления "Адмирала" в Приморье случился хоккейный бум Вице-губернатор Приморского края по вопросам здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта рассказал ТАСС о подготовке региона к проведению сборов российских спортсменов перед тремя Олимпиадами в Азии
Дина Аверина Дина Аверина: мы с сестрой уже не смотрим на выступления друг друга Абсолютная чемпионка мира рассказала ТАСС о том, что мотивирует ее регулярно усложнять программу, а также о том, как они с сестрой в жизни пользуются своей внешней схожестью
Вице-президент футбольного клуба "Монако" Вадим Васильев Вадим Васильев: переход Мбаппе в ПСЖ — самая успешная сделка мирового футбола Вице-президент футбольного клуба "Монако" рассказал об итогах летней трансферной кампании для команды
Вице-премьер РФ Виталий Мутко Виталий Мутко: РФС больше ничего не угрожает Вице-премьер РФ рассказал о новой жизни Российского футбольного союза и о подготовке России к чемпионату мира
Василий Анисимов Василий Анисимов: визит Путина на чемпионат мира станет подарком для дзюдоистов Президент Федерации дзюдо России, известный российский предприниматель в интервью ТАСС поделился ожиданиями от стартующего 28 августа в Будапеште мирового первенства
Мария Ласицкене Мария Ласицкене: расслабляться после победы на чемпионате мира не собираюсь Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту в интервью ТАСС рассказала о том, как провела день накануне финала, о задачах на оставшуюся часть сезона и об организации турнира в Лондоне
Турецкий бегун Рамиль Галиев Рамиль Гулиев: верю, что двухсотметровку можно пробежать за 18 секунд Чемпион мира в беге на 200 метров Рамиль Гулиев, родившийся в СССР и выступающий за Турцию, рассказал о важности победы на мировом первенстве в Лондоне, о тренировках в России и поддержке Болта
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Юрий Семин: главное действующее лицо в футболе — игрок, а не тренер Главный тренер "Локомотива", 11 мая отмечающий свой юбилей, — о том, кого из своих бывших и нынешних подопечных он считает самым талантливым и какие новшества необходимы для развития футбола в России
Министр спорта РФ Павел Колобков Министр спорта РФ: победа на Спартакиаде — это путевка в будущую профессиональную жизнь Павел Колобков в интервью ТАСС рассказал об итогах зимней Спартакиады, а также оценил перспективы молодых спортсменов выйти на международный уровень
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Кирсан Илюмжинов: у меня всегда было много завистников Президент Международной шахматной федерации поделился с ТАСС воспоминаниями о работе на заводе, об отчислении из МГИМО, рассказал о подоплеке последнего скандала в FIDE и своей тяжбе с Минюстом США
Петр Макаренко Петр Макаренко: футбольный мир должен лбом бить перед портретом Блаттера Глава компании "Телеспорт" в интервью ТАСС рассказал о ходе покупки прав на трансляции ЧМ-2018, ближайших матчах сборной России, а также о показе чемпионата мира по хоккею и Олимпиады в Пхенчхане
Крейг Риди Крейг Риди: моя жена принимает лекарства от астмы и при этом играет в гольф Президент WADA Крейг Риди в интервью ТАСС рассказал о шагах, которые предстоит сделать РУСАДА, чтобы вновь соответствовать кодексу Всемирного антидопингового агентства
Евгений Малкин Евгений Малкин: пропускать Олимпиаду никак нельзя Форвард "Питтсбурга" в интервью ТАСС назвал возможности сборной России безграничными, а также признал необходимым проведение круглого стола по вопросу участия игроков из НХЛ на Олимпиаде в Пхенчхане
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова: буду развивать фигурное катание до конца жизни Известный тренер в интервью ТАСС порассуждала об интересе к фигурному катанию в России, а также оценила развитие отечественной тренерской школы
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Футбол

Новости
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Зе Луиш
Нападающий "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"
6 сентября, 15:04
"Кросс нации" в Екатеринбурге пройдет в поддержку ЧМ-2018
6 сентября, 14:39
Артем Ребров
Москвичи смогут сыграть в видеоигру FIFA 18 с голкипером "Спартака" Артемом Ребровым
6 сентября, 13:36
Глава УЕФА Александер Чеферин
Президент УЕФА Чеферин поддержал идею сокращения летнего трансферного окна
6 сентября, 12:55

Хоккей

Новости
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Александр Семин
Двукратный чемпион мира Семин продолжит карьеру в клубе ВХЛ "Сокол"
6 сентября, 15:20
Яромир Ягр
Яромир Ягр выразил желание сыграть на Олимпийских играх 2018 года
6 сентября, 14:42
Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский
Мухометов: тренер ХК "Адмирал" Андриевский имеет большой кредит доверия
6 сентября, 13:31
Болельщики ХК "Адмирал"
Генменджер ХК "Адмирал": уровень игры клуба не соответствует его положению в таблице
6 сентября, 13:27

Баскетбол

Новости
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Российские болельщицы
Баскетболисты сборной России встретились с болельщиками на ЧЕ в Стамбуле
6 сентября, 12:57
Главный тренер сборной Великобритании по баскетболу Джо Пранти
Тренер Пранти: сборная Великобритании опасается Шведа в преддверии матча на Евробаскете
6 сентября, 11:12
Тилман Фертитта
СМИ: клуб НБА "Хьюстон" будет продан миллиардеру из Техаса за рекордные $2,2 млрд
5 сентября, 17:12
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич
Базаревич: сборная России по баскетболу сохраняет шансы на первое место в группе на ЧЕ
5 сентября, 17:09

Программа развития спорта

Новости
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Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
4 сентября, 13:08
Министр спорта РФ Павел Колобков во время осмотра хоккейной арены на территории Государственного училища олимпийского резерва по хоккею
Колобков: сборные России по хоккею смогут тренироваться на базе ярославского училища
1 сентября, 18:43
Министр спорта РФ Павел Колобков
Колобков: вопрос запуска подпрограммы развития хоккея будет поднят после ЧМ-2018
1 сентября, 17:40
Хоккейная арена на территории Государственного училища олимпийского резерва по хоккею
Строительство хоккейного училища в Ярославле могут завершить раньше графика
1 сентября, 17:13
Самые последние спортивные события России и мира — зимние и летние виды спорта, результаты соревнований. Новости футбола и хоккея, а также обзоры матчей, интервью с игроками и тренерами команд. Фоторепортажи.

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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев
Свищев: паралимпийцы РФ в квалификации Игр-2018 докажут силу отечественного спорта
6 сентября, 16:55
Главный тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова
Российские лыжники коллегиально примут решение о выступлении в отборе к Паралимпиаде-2018
6 сентября, 16:44
Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев
Депутат Госдумы Свищев назвал безобразием решение МПК продлить отстранение ПКР
6 сентября, 16:40
Президент МПК Филип Крэйвен
МПК: пять из семи критериев по восстановлению ПКР может выполнить в ближайшее время
6 сентября, 16:25
Президент оргкомитета "Пхенчхан-2018" Хи Бом Ли
Оргкомитет "Пхенчхан-2018" намерен добиться участия российских паралимпийцев в Играх
6 сентября, 16:17
Министр спорта РФ Павел Колобков
Колобков: Минспорт ожидал продления отстранения Паралимпийского комитета России
6 сентября, 16:10
Михалина Лысова
Чемпионка Паралимпиады Лысова готова выступить в нейтральном статусе в отборе к Играм-2018
6 сентября, 16:07
Президент МПК Филип Крэйвен
МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России
6 сентября, 15:35
Игрок сборной России Наталья Обмочаева
Российские волейболистки победили команду Японии в матче Всемирного кубка чемпионов
6 сентября, 15:32
Олег Саитов
Двукратный олимпийский чемпион Саитов стал кандидатом в Сахалинскую областную думу
6 сентября, 15:28
Гимнастки из 13 городов РФ поучаствуют в соревнованиях на кубок губернатора Среднего Урала
6 сентября, 15:00
Бывший президент Национального олимпийского комитета Ирландии Патрик Хикки
Суд над бывшим главой ЕОК Хикки за махинации с билетами на ОИ-2016 начнется 29 ноября
6 сентября, 14:35
"Мы словно побывали на мини-Олимпиаде": российские спортсмены об Универсиаде
6 сентября, 14:22
Министр спорта РФ Павел Колобков
Колобков: олимпийской сборной необходимо создать оптимальные условия на Дальнем Востоке
6 сентября, 14:21
Александра Солдатова
Гимнастка Александра Солдатова не намерена завершать карьеру
6 сентября, 14:06
Энди Маррей
Энди Маррей объявил о досрочном завершении сезона
6 сентября, 13:41
Памятник жертвам теракта на Олимпиаде-1972 открыт в Мюнхене
6 сентября, 13:20
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко
Федерация спортивной гимнастики России не будет препятствовать переходу Сосницкой
6 сентября, 12:45
Алла Сосницкая
Призер ЧМ-2014 гимнастка Сосницкая может сменить гражданство и выступать за Грузию
6 сентября, 12:37
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью
Мата: Моуринью будет отдавать 1% зарплаты на благотворительность
6 сентября, 12:29
Нападающий "Рубина" Максим Канунников
"Казаньоргсинтез" отказался от иска к ФК "Рубин" о споре по Канунникову
6 сентября, 11:57
Жеребьевка раунда плей-офф европейской квалификации ЧМ-2018 состоится 17 октября
6 сентября, 11:46
Управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов
Морозов: совет директоров КХЛ и ФХР скоро утвердят регламент нынешнего чемпионата МХЛ
6 сентября, 11:17
Карлос Артур Нузман
Прокуратура: глава НОК Бразилии заплатил $2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей ОИ-2016
6 сентября, 10:46
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