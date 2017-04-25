Призовые для победителей ОИ не изменятся и в 2018 году составят по 4 млн рублей

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что поездка российской делегации на Олимпиаду в Пхенчхан вряд ли будет стоит дороже 100 млн рублей