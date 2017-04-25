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Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
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Вице-губернатор Приморского края по вопросам здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта рассказал ТАСС о подготовке региона к проведению сборов российских спортсменов перед тремя Олимпиадами в Азии
Дина Аверина: мы с сестрой уже не смотрим на выступления друг друга
Абсолютная чемпионка мира рассказала ТАСС о том, что мотивирует ее регулярно усложнять программу, а также о том, как они с сестрой в жизни пользуются своей внешней схожестью
Вадим Васильев: переход Мбаппе в ПСЖ — самая успешная сделка мирового футбола
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Виталий Мутко: РФС больше ничего не угрожает
Вице-премьер РФ рассказал о новой жизни Российского футбольного союза и о подготовке России к чемпионату мира
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Президент Федерации дзюдо России, известный российский предприниматель в интервью ТАСС поделился ожиданиями от стартующего 28 августа в Будапеште мирового первенства
Мария Ласицкене: расслабляться после победы на чемпионате мира не собираюсь
Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту в интервью ТАСС рассказала о том, как провела день накануне финала, о задачах на оставшуюся часть сезона и об организации турнира в Лондоне
Рамиль Гулиев: верю, что двухсотметровку можно пробежать за 18 секунд
Чемпион мира в беге на 200 метров Рамиль Гулиев, родившийся в СССР и выступающий за Турцию, рассказал о важности победы на мировом первенстве в Лондоне, о тренировках в России и поддержке Болта
Елена Исинбаева: хочу доказывать своим примером, что чистый спорт существует
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом в интервью ТАСС подвела итоги своей работы по восстановлению Российского антидопингового агентства
Юрий Семин: главное действующее лицо в футболе — игрок, а не тренер
Главный тренер "Локомотива", 11 мая отмечающий свой юбилей, — о том, кого из своих бывших и нынешних подопечных он считает самым талантливым и какие новшества необходимы для развития футбола в России
Министр спорта РФ: победа на Спартакиаде — это путевка в будущую профессиональную жизнь
Павел Колобков в интервью ТАСС рассказал об итогах зимней Спартакиады, а также оценил перспективы молодых спортсменов выйти на международный уровень
Генсек ФИФА — о своей миссии в организации и ожиданиях от Кубка конфедераций
Фатма Самура в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману рассказала о том, почему Россия проведет лучший чемпионат мира в истории
Владислав Третьяк: лучший подарок — победа на чемпионате мира
Президент ФХР Владислав Третьяк, 25 апреля празднующий 65-летие, — о том, что изменилось в российском хоккее за последнее десятилетие и почему Олимпиада популярнее Кубка Стэнли
Кирсан Илюмжинов: у меня всегда было много завистников
Президент Международной шахматной федерации поделился с ТАСС воспоминаниями о работе на заводе, об отчислении из МГИМО, рассказал о подоплеке последнего скандала в FIDE и своей тяжбе с Минюстом США
Петр Макаренко: футбольный мир должен лбом бить перед портретом Блаттера
Глава компании "Телеспорт" в интервью ТАСС рассказал о ходе покупки прав на трансляции ЧМ-2018, ближайших матчах сборной России, а также о показе чемпионата мира по хоккею и Олимпиады в Пхенчхане
Крейг Риди: моя жена принимает лекарства от астмы и при этом играет в гольф
Президент WADA Крейг Риди в интервью ТАСС рассказал о шагах, которые предстоит сделать РУСАДА, чтобы вновь соответствовать кодексу Всемирного антидопингового агентства
Евгений Малкин: пропускать Олимпиаду никак нельзя
Форвард "Питтсбурга" в интервью ТАСС назвал возможности сборной России безграничными, а также признал необходимым проведение круглого стола по вопросу участия игроков из НХЛ на Олимпиаде в Пхенчхане
Татьяна Тарасова: буду развивать фигурное катание до конца жизни
Известный тренер в интервью ТАСС порассуждала об интересе к фигурному катанию в России, а также оценила развитие отечественной тренерской школы
Мария Шарапова: всегда чувствую, что я русская
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Борис Спасский: жалею, что отказался выигрывать матч у Бобби Фишера
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Словенец, избранный президентом УЕФА в сентябре прошлого года, в интервью ТАСС поделился мнением о месте России в структуре организации, а также позитивно оценил ход работ на "Зенит-Арене"
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Нападающий "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"
6 сентября, 15:04
"Кросс нации" в Екатеринбурге пройдет в поддержку ЧМ-2018
6 сентября, 14:39
Москвичи смогут сыграть в видеоигру FIFA 18 с голкипером "Спартака" Артемом Ребровым
6 сентября, 13:36
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6 сентября, 12:55
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Двукратный чемпион мира Семин продолжит карьеру в клубе ВХЛ "Сокол"
6 сентября, 15:20
Яромир Ягр выразил желание сыграть на Олимпийских играх 2018 года
6 сентября, 14:42
Мухометов: тренер ХК "Адмирал" Андриевский имеет большой кредит доверия
6 сентября, 13:31
Генменджер ХК "Адмирал": уровень игры клуба не соответствует его положению в таблице
6 сентября, 13:27
Баскетбол
Новости
Баскетболисты сборной России встретились с болельщиками на ЧЕ в Стамбуле
6 сентября, 12:57
Тренер Пранти: сборная Великобритании опасается Шведа в преддверии матча на Евробаскете
6 сентября, 11:12
СМИ: клуб НБА "Хьюстон" будет продан миллиардеру из Техаса за рекордные $2,2 млрд
5 сентября, 17:12
Базаревич: сборная России по баскетболу сохраняет шансы на первое место в группе на ЧЕ
5 сентября, 17:09
Программа развития спорта
Новости
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
4 сентября, 13:08
Колобков: сборные России по хоккею смогут тренироваться на базе ярославского училища
1 сентября, 18:43
Колобков: вопрос запуска подпрограммы развития хоккея будет поднят после ЧМ-2018
1 сентября, 17:40
Строительство хоккейного училища в Ярославле могут завершить раньше графика
1 сентября, 17:13
Самые последние спортивные события России и мира — зимние и летние виды спорта, результаты соревнований. Новости футбола и хоккея, а также обзоры матчей, интервью с игроками и тренерами команд. Фоторепортажи.
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Свищев: паралимпийцы РФ в квалификации Игр-2018 докажут силу отечественного спорта
6 сентября, 16:55
Российские лыжники коллегиально примут решение о выступлении в отборе к Паралимпиаде-2018
6 сентября, 16:44
Депутат Госдумы Свищев назвал безобразием решение МПК продлить отстранение ПКР
6 сентября, 16:40
МПК: пять из семи критериев по восстановлению ПКР может выполнить в ближайшее время
6 сентября, 16:25
Оргкомитет "Пхенчхан-2018" намерен добиться участия российских паралимпийцев в Играх
6 сентября, 16:17
Колобков: Минспорт ожидал продления отстранения Паралимпийского комитета России
6 сентября, 16:10
Чемпионка Паралимпиады Лысова готова выступить в нейтральном статусе в отборе к Играм-2018
6 сентября, 16:07
МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России
6 сентября, 15:35
Российские волейболистки победили команду Японии в матче Всемирного кубка чемпионов
6 сентября, 15:32
Двукратный олимпийский чемпион Саитов стал кандидатом в Сахалинскую областную думу
6 сентября, 15:28
Гимнастки из 13 городов РФ поучаствуют в соревнованиях на кубок губернатора Среднего Урала
6 сентября, 15:00
Суд над бывшим главой ЕОК Хикки за махинации с билетами на ОИ-2016 начнется 29 ноября
6 сентября, 14:35
"Мы словно побывали на мини-Олимпиаде": российские спортсмены об Универсиаде
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Колобков: олимпийской сборной необходимо создать оптимальные условия на Дальнем Востоке
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Памятник жертвам теракта на Олимпиаде-1972 открыт в Мюнхене
6 сентября, 13:20
Федерация спортивной гимнастики России не будет препятствовать переходу Сосницкой
6 сентября, 12:45
Призер ЧМ-2014 гимнастка Сосницкая может сменить гражданство и выступать за Грузию
6 сентября, 12:37
Мата: Моуринью будет отдавать 1% зарплаты на благотворительность
6 сентября, 12:29
"Казаньоргсинтез" отказался от иска к ФК "Рубин" о споре по Канунникову
6 сентября, 11:57
Жеребьевка раунда плей-офф европейской квалификации ЧМ-2018 состоится 17 октября
6 сентября, 11:46
Морозов: совет директоров КХЛ и ФХР скоро утвердят регламент нынешнего чемпионата МХЛ
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