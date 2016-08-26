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Велогонщица Войнова: недовольна результатом на ОИ на 100%

Спорт
26 августа, 13:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Войнова вместе с Дарьей Шмелевой выиграла серебро в командном спринте
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Анастасия Войнова

Анастасия Войнова

© Bryn Lennon/Getty Images

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Велогонщица Анастасия Войнова недовольна результатом на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на 100%. Об этом спортсмена рассказала на пресс-конференции.

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Войнова вместе с Дарьей Шмелевой выиграла серебро в командном спринте. В финальной гонке российские спортсменки уступили китаянкам Гун Цзиньцзе и Чжун Тяньши (32,401 секунды против 32,107).

"До сих пор еще не отошла от Олимпиады. Завоевали серебряную медаль, но есть небольшой осадок, что могли лучше. Недовольна результатом на сто процентов", - сказала Войнова.

В последний раз российская команда выигрывала олимпийские медали в велотреке в 2008 году в Пекине. Тогда в мужском мэдисоне третье место заняли Михаил Игнатьев и Алексей Марков.

Олимпийские игры в Бразилии прошли с 5 по 21 августа.

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