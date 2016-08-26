Велогонщица Войнова: недовольна результатом на ОИ на 100%

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Велогонщица Анастасия Войнова недовольна результатом на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на 100%. Об этом спортсмена рассказала на пресс-конференции.

Войнова вместе с Дарьей Шмелевой выиграла серебро в командном спринте. В финальной гонке российские спортсменки уступили китаянкам Гун Цзиньцзе и Чжун Тяньши (32,401 секунды против 32,107).

"До сих пор еще не отошла от Олимпиады. Завоевали серебряную медаль, но есть небольшой осадок, что могли лучше. Недовольна результатом на сто процентов", - сказала Войнова.

В последний раз российская команда выигрывала олимпийские медали в велотреке в 2008 году в Пекине. Тогда в мужском мэдисоне третье место заняли Михаил Игнатьев и Алексей Марков.

Олимпийские игры в Бразилии прошли с 5 по 21 августа.