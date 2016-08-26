Велогонщица Войнова: недовольна результатом на ОИ на 100%

Первая деревянная мечеть XIX века Тюменской области открылась после реконструкцииНовости Урала 26 августа, 15:52
Владельцы девяти объектов самостроя в СВАО Москвы согласились на добровольный сносЭкономика и бизнес 26 августа, 15:44
Источник: центр подмосковных Люберец перекрыт из-за угрозы взрываПроисшествия 26 августа, 15:43
На подготовку Кемерова ко Дню шахтера направили 4,9 млрд рублейСибирь 26 августа, 15:37
Обвиняемый в захвате отделения "Ситибанка" в Москве арестован на два месяцаПроисшествия 26 августа, 15:34
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"Политика 26 августа, 15:34
ЛДПР выступает против импорта продовольствия в РФЭкономика и бизнес 26 августа, 15:26
Минфин выступает против "лобового запрета" биткоиновЭкономика и бизнес 26 августа, 15:17
История одной "тридцатьчетверки": как восстанавливали танк-участник Курской битвыНовости Урала 26 августа, 15:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Велогонщица Анастасия Войнова недовольна результатом на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на 100%. Об этом спортсмена рассказала на пресс-конференции.
Войнова вместе с Дарьей Шмелевой выиграла серебро в командном спринте. В финальной гонке российские спортсменки уступили китаянкам Гун Цзиньцзе и Чжун Тяньши (32,401 секунды против 32,107).
"До сих пор еще не отошла от Олимпиады. Завоевали серебряную медаль, но есть небольшой осадок, что могли лучше. Недовольна результатом на сто процентов", - сказала Войнова.
В последний раз российская команда выигрывала олимпийские медали в велотреке в 2008 году в Пекине. Тогда в мужском мэдисоне третье место заняли Михаил Игнатьев и Алексей Марков.
Олимпийские игры в Бразилии прошли с 5 по 21 августа.