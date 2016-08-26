Федерация: латвийские хоккеисты должны сделать все, чтобы квалифицироваться на ОИ-2018

РИГА, 26 августа. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Сборная Латвии по хоккею должна сделать все возможное, чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявил глава Латвийской федерации хоккея (ЛФХ) Киров Липман.

"Надо бороться и сделать все, чтобы добиться положительного результата. Но если и не попадем на Олимпиаду, хоккей в Латвии уже не остановится", - сказал он в интервью Латвийскому телевидению в преддверие квалификационного турнира на Олимпиаду, который состоится с 1 по 4 сентября в Риге. Соперниками сборной Латвии станут команды Германии, Австрии и Японии.

По его мнению, самым серьезным противником сборной Латвии на этом турнире станет команда Германии, в составе которой много игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Но я настроен оптимистично. То, что у немцев есть энхаэловцы, еще ничего не значит. Есть ведущие и средние игроки, и есть хоккеисты, которые "мечутся" из НХЛ в другие американские лиги. Если на это обращать слишком пристальное внимание, ничего хорошего не выйдет, главное, чтобы у нас была жажда борьбы", - указал он.

Тем не менее, Липман считает, что в случае неудачи не стоит расстраиваться. "Если не отберемся на Олимпиаду, это не надо воспринять как трагедию. Мы выступали на четырех Олимпиадах подряд, для такого маленького государства, как Латвия, это что-то фантастическое", - подчеркнул глава ЛФХ.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.