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Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете

Спорт
26 августа, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Позднее на странице с объявлением появилась отметка: "Это объявление больше не актуально. Владелец продал автомобиль или снял объявление с продажи"
Материал из 1 страницы
На церемонии вручения автомобилей марки BMW российским победителям и призерам XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро

На церемонии вручения автомобилей марки BMW российским победителям и призерам XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Объявление о продаже одного из автомобилей BMW Х6, которые были вручены российским победителям Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, появилось в интернете. Об этом сообщается на популярном сайте по продаже автомобилей.

В четверг чемпионы и призеры Игр-2016 получили государственные награды и ключи от новых автомобилей BMW. Чемпионы Игр стали обладателями модели X6, серебряные призеры получили X4, а бронзовые медалисты - X3.

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"Машина выдана самим президентом России В. В. Путиным. За достижения на Олимпийских играх в Рио-2016, а точнее за олимпийское золото. Машина новая, xDrive 3,5 бензин, 306 л/ с, комплектация luxury. Машина застрахована, торг - строго у капота, в помощи продажи авто не нуждаюсь, цена - 4,670 млн руб.", - говорится в объявлении.

Позднее на странице с объявлением появилась отметка: "Это объявление больше не актуально. Владелец продал автомобиль или снял объявление с продажи".

Олимпийские игры в Бразилии прошли с 5 по 21 августа.

Сборная России, выступавшая в существенно усеченном составе в связи с дисквалификацией многих спортсменов, тем не менее завершила выступление на Играх на четвертом месте в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Медали завоевали 107 из 280 российских спортсменов. По числу наград российские атлеты пропустили вперед только спортсменов из США, Великобритании и Китая.

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